logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia Civil e MP combatem quadrilha que praticava golpes virtuais

Operação é feita em São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 11:27
undefined
Viaturas da polícia civil de São Paulo
© Ciete Silvério/Governo de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram na manhã desta quarta-feira (27) operação contra uma quadrilha de estrangeiros que pratica golpes virtuais e lavagem do dinheiro obtido com esses golpes. São cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.

As investigações começaram na cidade de Rosana, interior de São Paulo, quando um morador denunciou ter sido vítima do golpe. Os criminosos usavam um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular aportes de valores com promessas de impulsionar investimentos. As vítimas dos golpes eram de todo o país e em oito meses foram movimentados mais de R$ 480 milhões.

Segundo informações da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), para lavar o dinheiro havia várias etapas. Primeiro, o valor caía na conta digital de um “laranja”. Depois, os criminosos assumiam o controle dessa conta por meio do aplicativo e repassavam o dinheiro para empresas de fachada.

“Para encaminhar o valor aos membros da quadrilha sem que as autoridades desconfiassem, eles usavam fintechs e gateways, negócios tecnológicos que oferecem serviços financeiros inovadores, como créditos, seguros e financiamentos de forma digital, além de serem uma “ponte” que conecta sites, lojas e outras empresas a instituições financeiras para processar transações”, explicou a SSP-SP.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o delegado Edmar Caparroz, além de lavar o dinheiro, o esquema dos estrangeiros investigados também atendia outras facções criminosas que usavam da estrutura para ocultar bens.

“A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem ilícita dos valores. Não eram só os golpes que esses suspeitos aplicavam, eles também ofereciam os serviços a outras organizações”, afirmou.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Governo paulista afasta seis auditores fiscais após Operação Ícaro
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
Edição:
Graça Adjuto
polícia civil Ministério Público operação São Paulo golpes virtuais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país
qua, 27/08/2025 - 12:56
Brasília - O Eixão do Lazer funcionará das 7h às 19h nos domingos e feriados do mês de janeiro, para se adaptar ao horário de verão (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Saúde Tempo ao ar livre ajuda a prevenir casos de miopia
qua, 27/08/2025 - 12:46
Brasília (DF), 19/09/2023 - Deputado Eduardo Suplicy. Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados
Política Suplicy passa mal e é internado em Niterói
qua, 27/08/2025 - 12:05
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF
qua, 27/08/2025 - 11:57
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Como fazer a declaração de investimentos no mercado financeiro e criptomoedas? Arte/Agência Brasil
Economia Taxa média de juros fica em 31,4% ao ano em julho
qua, 27/08/2025 - 11:46
Belém (PA), 27/08/2025 - Exposição de arte na Bienal das Amazônias. Foto: Fabiola Sinimbú/Agência Brasil
Cultura Bienal das Amazônias abre segunda edição em Belém
qua, 27/08/2025 - 11:40
Ver mais seta para baixo