logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas

Integrante do Gaeco investigava crimes ligados à facção
Matheus Crobelatti*
Publicado em 29/08/2025 - 12:58
São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desmantelaram, na manhã desta sexta-feira (29), um plano de assassinato da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o promotor de justiça de Campinas Amauri Silveira Filho.

Três mandados de busca e apreensão foram decretados pelo juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Caio Ventosa Chaves. Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos, que trabalham na área do comércio de veículos e transporte, foram presos pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Campinas. Um terceiro suspeito, ligado à liderança do PCC, não teve o nome divulgado e continua foragido, possivelmente escondido na Bolívia.

Há meses, Amauri Silveira e outros promotores articulavam a Operação Linha Vermelha, uma investigação sobre delitos ligados à organização criminosa armada, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação coletou informações que apontavam que um dos criminosos seria associado à liderança do PCC.

O Ministério Público do Estado de São Paulo descobriu que os envolvidos no crime teriam financiado a obtenção de veículos e armamento, além de contratar operadores para criar uma emboscada contra o promotor. 

As investigações para identificar outros envolvidos na articulação do crime continuam. Os capturados foram encaminhados à 1ª Seccional de Polícia de Campinas, onde o caso foi registrado.

Investigação vai continuar

O MP-SP expediu uma nota demonstrando apoio ao promotor e a outros agentes públicos que participaram do caso. “Esta Procuradoria-Geral de Justiça vem a público para expressar o seu irrestrito apoio ao promotor Amauri Silveira Filho, alvo de um plano industriado por integrantes de facção criminosa com o objetivo de assassiná-lo”, escreve o MP.

"O eminente membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado seguirá firme na sua missão, defendendo de forma inflexível a ordem jurídica. Destemor é a marca dos promotores e procuradores do Ministério Público de São Paulo, que não recuarão sequer um centímetro no seu desiderato de cumprir as atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição Federal!”, conclui a nota.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Relacionadas
Brasília (DF), 18/05/2025 - Polícia Federal realiza transferência de Tuta. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Tuta, Integrante do PCC, já está na Penitenciária Federal em Brasília
Brasília (DF), 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Lula exalta "maior operação contra o crime organizado da história"
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Edição:
Vinicius Lisboa
PCC MP-SP Gaeco Polícia Militar de São Paulo Campinas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Operação Navegar é Preciso, mais uma fase da Lava Jato, deflagrada esta manhã
Geral Oito pessoas continuam foragidas após megaoperação da Polícia Federal
sex, 29/08/2025 - 13:39
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre
sex, 29/08/2025 - 13:05
Cuca, Atlético-MG, técnico, durante jogo ATLÉTICO X FLUMINENSE, em 11.05.2025 CAMPEONATO BRASILEIRO - rodada 8
Esportes Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação
sex, 29/08/2025 - 13:04
Logo da Agência Brasil
Geral Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas
sex, 29/08/2025 - 12:58
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
sex, 29/08/2025 - 12:37
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ministerial. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula diz que "não tem pressa" para aplicar reciprocidade contra os EUA
sex, 29/08/2025 - 12:27
Ver mais seta para baixo