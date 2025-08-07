logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia faz ação contra influenciadores que divulgam Jogo do Tigrinho

Movimentações suspeitas chegam a R$ 4 bilhões
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/08/2025 - 11:18
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeada nesta quinta-feira (7) mira 15 influenciadores digitais que promovem plataformas ilegais na internet, como o Jogo do Tigrinho. As investigações apontam que os envolvidos somam movimentações bancárias suspeitas no valor de até R$ 4 bilhões.

A operação foi batizada de Desfortuna e, além do Rio de Janeiro, cumpre mandados em São Paulo e Minas Gerais. Os alvos são suspeitos de participar de uma organização criminosa que promove jogos de azar não legalizados e faz também lavagem de dinheiro.

Os investigadores da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) identificaram que os 15 influenciadores fazem publicações nas redes sociais em que incentivam os jogos ilegais, fazem promessas enganosas de lucro fácil e ostentam vida de luxo, com carros de alto padrão, viagens internacionais e imóveis caros. Para a polícia, são “sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores”.

A delegacia aponta ainda que, além do segmento da organização criminosa, que atua na promoção dos cassinos online, a quadrilha tem ramificações como operadores financeiros e empresas de fachadas, utilizadas para ocultar a origem ilícita de dinheiro.

Os dados de movimentação bancárias suspeitas foram obtidos por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão ligado ao Banco Central e que produz informações que permitem identificar crimes como lavagem de dinheiro.

Relacionadas
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
PF faz operação para combater tráfico internacional de drogas
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
PMs acusados de executar morador responderão por homicídio qualificado
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Polícia Civil apreende 500 kg de cobre furtados de concessionárias
Edição:
Maria Claudia
polícia civil Rio de Janeiro Jogo do Tigrinho Operação Desfortuna influenciadores digitais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a receber Tarcísio e outros aliados em casa
qui, 07/08/2025 - 11:55
Presidente russo Vladimir Putin e premiê indiano Narendra Modi em Kazan 22/10/2024 Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
Internacional Rússia e Índia falam em "parceria estratégica" após aumento de tarifas
qui, 07/08/2025 - 11:30
A estátua do Cristo Redentor, no Corcovado, ganha nova iluminação com tecnologia LED e controle informatizado.
Direitos Humanos Violência contra a mulher terá hoje Cristo Redentor iluminado de lilás
qui, 07/08/2025 - 11:26
Logo da Agência Brasil
Cultura TV Brasil exibe último capítulo da novela Sangue Oculto nesta quinta
qui, 07/08/2025 - 11:18
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Polícia faz ação contra influenciadores que divulgam Jogo do Tigrinho
qui, 07/08/2025 - 11:18
Salvador (BA), 06/08/2025 - Abertura da Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô, que homenageia Dias Gomes, no Largo do Pelourinho. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Flipelô é o carnaval das Letras no Pelourinho, diz curador
qui, 07/08/2025 - 10:17
Ver mais seta para baixo