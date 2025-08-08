logo ebc
Polícia prende 355 agressores de mulheres no estado de São Paulo

Coordenada pelo governo federal, operação ocorre em todo o país
Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 11:12
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo prendeu 355 autores de crimes praticados contra mulheres no estado de São Paulo, informou a Secretaria da Segurança Pública estadual (SSP-SP). 

A ação, realizada nessa quinta-feira (7), integrou a Operação Shamar, de combate à violência contra a mulher, e foi coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e contou com a adesão dos 26 estados e do Distrito Federal.

Mil mandados de prisão

Segundo a SSP-SP, a operação deve cumprir ao longo do mês mais de mil mandados de prisão contra autores de violência doméstica, familiar e sexual, ocorrendo de forma simultânea em todas as regiões do estado.

Foram empregados na ação 2,2 mil policiais civis, envolvendo Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), unidades especializadas e distritos policiais em todo o estado, incluindo o apoio da Polícia Militar.

Edição:
Kleber Sampaio
São Paulo Violência Mulher operação
