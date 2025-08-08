logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 143 quilos de ouro maciço

É a segunda maior apreensão da história
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 08:30
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 17/04/2025 - Operação da Polícia Rodoviária Federal - PRF. Foto: PRF/arquivo/Divulgação
© PRF/arquivo/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu essa nesta semana 143 kg de ouro maciço na Região Norte do país. O valor é superior a R$ 80 milhões. Nessa quarta-feira (6), em Altamira, no Pará, na BR-230 (Transamazônica), foram apreendidos cerca de 40 quilos de ouro maciço, transportados em uma caminhonete com quatro ocupantes (dois adultos, um adolescente e uma criança).

Os adultos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) e os menores para o Conselho Tutelar. Esta é a segunda maior apreensão da história das rodovias federais.

A maior apreensão ocorreu na BR-401, em Boa Vista (RR), na segunda-feira (4). Os policiais rodoviários federais encontraram 103 quilos de ouro transportados em uma caminhonete. O motorista foi detido e encaminhado junto com o material apreendido para a Polícia Federal. Os dois estados onde ocorreram as apreensões fazem parte da Amazônia Legal e sofrem com a degradação do garimpo ilegal, principalmente em territórios indígenas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Crimes ambientais

O aumento nas apreensões de ouro na Região Norte do país é resultado do reforço no número de policiais rodoviários federais e da estrutura para prevenção e enfrentamento aos crimes ambientais.

Desde 2023, o Plano Amazônia: Segurança e Soberania, implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, intensificou a presença do governo na Amazônia Legal e a atuação conjunta entre instituições de segurança pública e de preservação do meio ambiente.

Edição:
Kleber Sampaio
Ouro Amazônia Apreensão PRF
