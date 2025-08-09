logo ebc
Rio Grande do Sul registra neve em algumas localidades

Fenômeno climático não causou problemas, segundo a Defesa Civil
Agência Brasil
Publicado em 09/08/2025 - 13:27
Brasília
São José dos Ausentes (RS), 09/08/2025 - Neve no Rio Grande do Sul. Foto: Milena Velho Amaral/Divulgação
© Milena Velho Amaral/Divulgação

A paisagem de algumas localidades no Rio Grande do Sul amanheceu com neve neste sábado (9). A expectativa de massa polar sobre a região já havia levantado a possibilidade de geada e de precipitação invernal, em que a chuva congela até chegar ao solo em formato de flocos ou partículas semicongeladas.

Considerada uma das cidades com mais baixos registros de temperatura, a 185 km de Porto Alegre, Cambará do Sul, localizada a mais de 1 mil metros de altitude em uma região de cânions e serras, foi uma das que tiveram registros de neve. A temperatura por lá ficou em aproximadamente 2ºC.

De acordo com alguns veículos de informação da região, o registro mais baixo foi em São José dos Ausentes, onde as temperaturas mínimas chegaram a 0,4ºC. Vacaria também ficou nessa faixa, com 0,6ºC. Já os termômetros de Palmeira das Missões marcaram 1,1ºC.

A Defesa Civil estadual confirmou à Agência Brasil ocorrência de neve em algumas localidades, sem causar, até o momento, transtornos por conta do fenômeno climático.

A expectativa da Climatempo é de que a massa de ar polar que se encontra na região siga até pelo menos quarta-feira (13), ficando mais intenso a partir deste domingo (10). No início da próxima semana, a massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil, incluindo áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com possibilidade de mínimas abaixo de 10°C em várias cidades.

Edição:
Fernando Fraga
geada neve clima Rio Grande do Sul
