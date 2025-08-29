logo ebc
Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado

Previsão para esta noite é de céu nublado com pancadas de chuva
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 20:04
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva no Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A previsão do tempo para a noite desta sexta-feira (29) no Rio de Janeiro, segundo o Sistema Alerta Rio, é de céu nublado com pancadas de chuva moderadas a ocasionalmente fortes, acompanhadas de raios e ventos, que variam de fracos a moderados, em função de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.

Para este sábado (30), áreas de instabilidade atmosférica manterão o tempo instável na cidade até o período da madrugada. O céu estará nublado, passando a parcialmente nublado no período da tarde. Há previsão de chuva fraca a moderada durante a manhã. Os ventos estarão fracos a moderados.

Entre o domingo (31) e a terça-feira (2), ventos úmidos vindos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio de Janeiro.

A nebulosidade será variada, mas sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes no início da semana.

Luiz Fernando Fraga
previsão do tempo Rio de Janeiro
Ver mais seta para baixo