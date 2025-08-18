logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Traficantes usam 12 ônibus como barricada em represália à PM do Rio

Um veículo foi incendiado. Dez pessoas estão detidas
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2025 - 14:42
Rio de Janeiro

Uma reação de traficantes a uma operação da Polícia Militar (PM) no Rio de Janeiro teve ao menos um ônibus incendiado e 12 sequestrados para que fossem usados como barricadas, nesta segunda-feira (18).

A operação e a represália ocorreram na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Policiais militares realizam ação de combate a criminosos e retirada de barricadas que dificultam a circulação de veículos no Morro do Dendê.

Durante a operação, quatro homens foram presos. Os agentes apreenderam quatro fuzis, três granadas, quatro rádios transmissores e drogas.

A ação foi realizada por agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com apoio de mais dois BPMs: 22º e 3º.

Ônibus sequestrados

Em retaliação, criminosos sequestraram ônibus na Avenida Paranapuam, Estrada do Dendê e Estrada da Cacuia. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), passageiros e motoristas foram liberados e os ônibus abandonados nas ruas.

Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) detiveram quatro homens e dois adolescentes que realizavam ataques a ônibus na região. Os menores estavam com pedras na mão, segundo a corporação.

Histórico de represálias

O Rio Ônibus informou que o veículo incendiado fazia a linha 921 (Ribeira x Bancários). Acrescentou que, apenas em 2025, 99 ônibus foram sequestrados; e três, incendiados.

Dezenove linhas tiveram a circulação afetada nesta segunda-feira. “Mais uma vez reiteramos apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca”, manifestou o Rio Ônibus em nota.

Veículos utilizados como barricada

B28623 - 921 Ribeira x Bancários

B28618 - 326 Bancários x Candelária

B28560 - 696 Praia do Dendê x Meier

B28702 - 2344 Bancários x Castelo

B28537 - 326 Bancários x Candelária

B32726 - 323 Bananal x Castelo

B10144 - 323 Bananal x Castelo

B10150 - 323 Bananal x Castelo

B10116 - 328 Bananal x Candelária

B10001 - 635 Bananal x Saens Pena

B10041 - 910 Bananal x Irajá - Via Fundão

B28728 - 2344 Bancários x Castelo

Serviços

A Secretaria Municipal de Saúde informou que quatro unidades da região - entre clínicas da família e centros de saúde - mantêm o atendimento à população. “Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas nesta segunda-feira”, detalhou.

Acrescentou que não houve unidade afetada. As escolas municipais no Dendê funcionam normalmente.

Confira reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre a operação

Relacionadas
Rio de Janeiro - Tropas da PM circulam na Cidade de Deus, após operação no fim de semana, com queda de helicóptero e pelo menos 11 mortes (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Estudo mostra que violência no Rio impacta aprendizagem de estudantes
Logo da Agência Brasil
STJ manda soltar ex-secretário de Polícia Civil do Rio
Edição:
Kleber Sampaio
Rio de Janeiro Traficantes barricada represália PM
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Relações com países sul-americanos são prioridades, diz Lula a Noboa
seg, 18/08/2025 - 15:29
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino decide que leis estrangeiras não valem automaticamente no Brasil
seg, 18/08/2025 - 15:23
Brasília (DF), 10/07/2025 - Tela do aplicativo Meu INSS. Foto: INSS/Divulgação
Geral Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS
seg, 18/08/2025 - 15:04
Logo da Agência Brasil
Geral Traficantes usam 12 ônibus como barricada em represália à PM do Rio
seg, 18/08/2025 - 14:42
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Educação Fuvest abre inscrições para o vestibular
seg, 18/08/2025 - 14:42
Brasília (DF), 18/08/2025 - Escritor Luis Fernando Veríssimo. Foto: Unesp/Divulgação
Cultura Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre
seg, 18/08/2025 - 13:26
Ver mais seta para baixo