Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC

Em meio ao inverno, a capital fluminense deve registrar um veranico esta semana, prevê o Sistema Alerta Rio. As temperaturas vão voltar a subir nos próximos dias, espantando o frio que tomou conta da cidade. As máximas podem chegar aos 34 graus Celsius (ºC) na quinta-feira (21).

Segundo os meteorologistas do Sistema Alerta Rio, a média das temperaturas máximas registradas entre os dias 1° e 17 de agosto foi de 27°C, abaixo da média do mês de agosto, que é de 29,3°C. No entanto, a temperatura deve aumentar em função do veranico. Entre esta terça (19) e a sexta-feira (22), não há previsão de chuva, e as temperaturas apresentarão elevação gradativa. As tardes estarão mais quentes e com ventos moderados. Na quinta-feira, os termômetros podem alcançar os 34°C.

“O veranico pode ocorrer sempre que há um período longo com dias de sol e sem incidência de frente fria. Na capital, o fenômeno não deve ser tão persistente quanto em outras regiões do país. Entretanto, as temperaturas estarão acima dos 30ºC entre esta quarta-feira e o próximo domingo [24]", informou a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco.

Além do verão fora de época, a baixa umidade relativa do ar é outro ponto de atenção para os próximos dias. Entre a quinta e o sábado, a umidade relativa do ar poderá atingir índices abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em pontos da cidade, no período da tarde.

Para enfrentar a baixa umidade do ar, é fundamental manter-se hidratado, bebendo água regularmente. Também é importante evitar atividades físicas intensas nos horários de maior calor e usar umidificadores de ar, toalhas molhadas ou recipientes com água para aumentar a umidade do ambiente. Cuidados com a pele, como o uso de hidratantes, também são recomendados.