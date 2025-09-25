logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS

Ações de conscientização reforçam cuidados com vítimas de trânsito
Alice Rodrigues *
Publicado em 25/09/2025 - 18:35
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus, carros e motos no trânsito da rua Augusta, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Dados preliminares contabilizam que neste ano já ocorreram no Brasil 453 mil acidentes de trânsito. Segundo o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Renaest), entre janeiro e maio deste ano, 7,4 mil dessas ocorrências foram fatais.

O número representa uma queda de 3,67% em relação ao mesmo período de 2024, mas especialistas alertam que, além das mortes, milhares de vítimas enfrentam sequelas que exigem longos processos de reabilitação.

Segundo Flávio Adura, diretor Científico da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o impacto dos acidentes de trânsito sobre a saúde pública é expressivo. 

“Em 2024, foram registradas 227.656 internações hospitalares no SUS devido a sinistros terrestres, o que significa que, a cada 2 minutos, uma vítima de trânsito necessita de atendimento de emergência. Ao longo dos últimos 10 anos, o SUS contabilizou 1,8 milhão de internações por sinistros de trânsito, com despesas hospitalares diretas que somam R$ 3,8 bilhões”, disse.

De acordo com Adura, jovens do sexo masculino, principalmente motociclistas, concentram mais de 60% dos atendimentos, seguidos por pedestres (16%), ciclistas e ocupantes de automóveis (7% cada). As lesões cervicais e múltiplos traumatismos, segundo o especialista, são mais comuns em motoristas. Em pedestres e ciclistas, predominam fraturas e lesões de coluna. Já para os motociclistas, o quadro mais recorrente é o de politraumatismos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nesse cenário, tratamentos de reabilitação são necessários para reduzir as sequelas e garantir a qualidade de vida das vítimas. 

“Muitas vezes, essas situações deixam sequelas importantes, desde limitações de movimento até, em casos mais graves, amputações. Com a atuação do fisioterapeuta, é possível acelerar a recuperação, favorecer a independência e apoiar o retorno às atividades diárias e profissionais”, complementa Bruno Oliveira, coordenador geral de fisioterapia da faculdade Estácio no Rio de Janeiro.

Semana

Terminou nesta quinta-feira a Semana Nacional de Conscientização do Trânsito, iniciada no dia 18, com o tema Desacelere. Seu bem maior é a vida. 

A iniciativa tem como objetivo conscientizar pedestres, ciclistas e motoristas sobre ações de prevenção e redução de riscos.

* Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa

Relacionadas
Trânsito intenso na Barra da Tijuca, no horário do rush, na ligação entre a Avenida das Américas e Avenida Armando Lombardi, no Rio de Janeiro.
Acidentes de trânsito no Rio este ano já superam os de 2022 e 2021
Rio de Janeiro - No novo trecho da ciclovia – que passa por Cosme Velho, Laranjeiras Flamengo e Botafogo – ciclistas dividem espaço com ônibus, carros, motos e pedestres (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Sequelas permanentes afetam 1/3 dos motociclistas vítimas do trânsito
Brasília (DF) 08/04/2025 - Acidente de ônibus deixa ao menos 10 mortos em MG. Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação
Estudo com IA identifica padrões relacionados a acidentes de trânsito
Edição:
Fernando Fraga
Trânsito Acidentes de Trânsito Emergência SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Gaza, 25/09/2025 - Reunião com jornalistas em tenda improvisada para repórteres na Cidade de Gaza. Foto: Sindicato dos Jornalistas da Palestina/Divulgação
Internacional Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj
qui, 25/09/2025 - 19:48
Carl Lewis, expo cob
Esportes COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
qui, 25/09/2025 - 19:47
Logo da Agência Brasil
Geral Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais
qui, 25/09/2025 - 19:25
São Paulo (SP), 25/09/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de cerimônia de Lançamento da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Foto: Rafael Nascimento/MS.
Saúde Saúde lança campanha para reduzir recusa à doação de órgãos
qui, 25/09/2025 - 19:13
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2023 – Clínica da Família Pedro Fernandes Filho, em Irajá, na zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
qui, 25/09/2025 - 18:52
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus, carros e motos no trânsito da rua Augusta, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
qui, 25/09/2025 - 18:35
Ver mais seta para baixo