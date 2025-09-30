logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Aeroporto Santos Dumont fecha para limpeza da pista após vazamento

Óleo foi derramado por veículo durante manutenção
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 15:38
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou nesta terça-feira (30) que o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado para pousos e decolagens, após vazamento de óleo na pista durante a noite. 

Em nota à imprensa, a empresa informou que houve vazamento de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há voos no aeroporto.

Não há previsão de horário para volta do funcionamento.

“A retomada dos voos está condicionada à completa remoção do produto [óleo], já que a pista precisa atender aos mais altos padrões de segurança. Após a conclusão, serão realizadas vistoria e medição do coeficiente de atrito do pavimento para liberação da pista”, descreve o comunicado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até as 15h de hoje, aproximadamente 68 voos de chegada e 69 voos de partida foram cancelados. Além disso, 14 voos foram desviados para o Aeroporto do Galeão, também na capital fluminense.

Relacionadas
Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal.
Aeroporto Santos Dumont terá sistema de segurança para pistas curtas
Rio de Janeiro (RJ) - Governo Federal anuncia restrição de voos no Santos Dumont a partir de janeiro de 2024. Foto: Casa Civil/PR
Governo revoga limite de 400 km de distância a voos do Santos Dumont
Edição:
Kleber Sampaio
Santos Dumont Aeroporto Óleo Vazamento suspensão de operações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
ter, 30/09/2025 - 17:21
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
ter, 30/09/2025 - 17:17
Brasília 60 anos - Supremo Tribunal Federal
Justiça STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
ter, 30/09/2025 - 16:33
Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%
ter, 30/09/2025 - 16:10
Batata-inglesa
Economia Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP
ter, 30/09/2025 - 16:09
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Justiça Suspeito de matar ex-delegado em SP morre em confronto com a polícia
ter, 30/09/2025 - 15:49
Ver mais seta para baixo