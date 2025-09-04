logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames

Militar está preso desde dezembro na Vila Militar, no Rio de Janeiro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/09/2025 - 17:49
undefined
Brasília (DF),12/05/2020 - Ministro da Casa Civil, Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro. Foto: Marcos Corrêa/PR
© Marcos Corrêa/PR

O Exército pediu nessa quarta-feira (3) autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o militar está preso.

O pedido foi feito após o general quebrar a coroa de um dente e receber atendimento de forma emergencial dentro da instalação militar.

De acordo com a corporação, o general necessita de uma radiografia no dente danificado. Além disso, foi solicitada autorização para realização de outros procedimentos de saúde, como uma infiltração e fisioterapia no joelho, endoscopia, colonoscopia, ecodopler e ressonância magnética. 

No despacho proferido hoje, Moraes determinou que o Exército informe as datas, horários e endereços nos quais serão realizados os procedimentos.

General da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que está em julgamento pelo Supremo.

Relacionadas
O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre preço dos combustíveis e a política de reajustes adotada pela Petrobras.
Advogado diz que único elemento contra Braga Netto é delação mentirosa
Brasília (DF) 03/09/2025 STF realiza o segundo dia do julgamento dos primeiros oito réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Confira principais defesas feitas no 2º dia do julgamento de Bolsonaro
O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, durante a abertura da 7ª Mostra BID Brasil, evento do segmento de defesa e segurança, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.
Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Edição:
Aline Leal
Braga Netto Golpe de Estado stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Seis pessoas morrem em operação contra o Terceiro Comando Puro no Rio
qui, 04/09/2025 - 18:39
Brasília (DF),12/05/2020 - Ministro da Casa Civil, Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro. Foto: Marcos Corrêa/PR
Geral Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames
qui, 04/09/2025 - 17:49
troféu libertadores feminina
Esportes Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores Feminina
qui, 04/09/2025 - 17:46
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
Economia Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda
qui, 04/09/2025 - 17:35
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
Geral ANS é autorizada a contratar por tempo determinado candidatos do CNU
qui, 04/09/2025 - 17:30
Gripe aviária. Chicken vendors work in a market in Sao Paulo, Brazil May 20, 2025. REUTERS/Jorge Silva
Economia União Europeia reconhece o Brasil como livre de gripe aviária
qui, 04/09/2025 - 17:08
Ver mais seta para baixo