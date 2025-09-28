logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena

Números sorteados foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58
Agência Brasil
Publicado em 28/09/2025 - 12:44
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Uma aposta simples feita em Porto Alegre acertou as seis dezenas do concurso 2.920 da mega-sena. O felizardo ou felizarda vai receber mais de R$ 80 milhões (R$ 80.688.743).

Os números sorteados foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58. 

Além da aposta ganhadora, 117 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 28.705; outras 6.677 apostas fizeram a quadra e têm direito a R$ 829.

O próximo concurso da mega-sena ocorre na terça-feira (30). A estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões.

Mega-sena

As apostas, do número 01 a 60, devem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas credenciadas no site Loterias Caixa ou por meio de aplicativo (versão Android ou IOS). A aposta mínima (jogo simples) é de seis números e custa R$ 6.

Para a aposta mínima, a probabilidade de acerto dos seis números é de uma em mais de 50 milhões. Para a aposta máxima (até 20 dezenas), a chance de acerto é de uma em 1.292.

O prêmio bruto pago às apostas vencedoras (sena, quina e quadra) corresponde a 43,35% do total arrecadado.

A outra parte é redistribuída para financiamento de políticas públicas, fundos e entidades, conforme previsto em lei.

Edição:
Denise Griesinger
Loterias Caixa Mega-Sena
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
5087LA-BRAZIL-BEER_CASUALTIES
Saúde Após mortes em São Paulo, Senacon faz alerta sobre bebidas adulteradas
dom, 28/09/2025 - 14:22
Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 - No mês em que o cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz (1958-2025) completaria 67 anos, a Rádio Nacional faz um tributo ao artista durante o Especial de Domingo deste fim de semana. Foto: Ana Paula Migliari/TV Brasil
Geral Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz
dom, 28/09/2025 - 13:03
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
dom, 28/09/2025 - 12:44
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a participação na Corrida e Caminhada MEC 95 anos, na Esplanada dos Ministérios. Brasília - DF.   Foto: Ricardo Stuckert / PR
Educação "Brasil será soberano pela educação", diz Lula na corrida MEC 95 anos
dom, 28/09/2025 - 12:26
Brasília (DF), 28/09/2025 – Barra-SC sai na frente do Santa Cruz na decisão da Série D: 2 a 1. Foto: Barra-SC
Esportes Barra-SC sai na frente do Santa Cruz na decisão da Série D: 2 a 1
dom, 28/09/2025 - 12:01
São Paulo (SP), 28/09/2025 – Festival Integração Cultural dos Povos da América Latina e Caribe.. Foto: Bolivia Cultural
Cultura Festival celebra cultura latino-americana em São Paulo, neste domingo
dom, 28/09/2025 - 11:39
Ver mais seta para baixo