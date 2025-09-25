logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

Governador determinou ida da cúpula de segurança pública para a região
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 15:21
São Luís
Sobral (CE), 25/09/2025 - Escola Estadual Luís Felipe. Foto: Crede 6/Divulgação
© Crede 6/Divulgação

Autoridades e políticos se manifestaram sobre o ataque a tiros, na manhã desta quinta-feira (25), que deixou dois alunos mortos e três feridos, na Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral, no interior do estado. Em publicação em uma rede social, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, expressou "indignação e profundo pesar" com o episódio. O governador afirmou que determinou a ida da cúpula da segurança pública do estado para a região.

“Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável”, escreveu o governador.

“Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”, acrescentou Elmano de Freitas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também se manifestou, lamentando o ataque. O ministro disse que telefonou para o governador, a fim de oferecer o auxílio da pasta. Segundo Camilo, equipes do ministério especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares.

“A hora é de unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar”, acrescentou.

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, também utilizou uma rede social para falar sobre o ataque. Ele informou que determinou ações emergenciais para garantir a segurança no local. “No âmbito municipal, determinei as seguintes ações emergenciais. Secretaria da Segurança Cidadã: reforço da Guarda Municipal no local e em todo o entorno da escola; Secretaria da Saúde: envio de ambulâncias e profissionais para atendimento às vítimas; Secretaria da Educação: oferta de transporte seguro aos alunos; e Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social: apoio integral às famílias atingidas”, afirmou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), disse que recebeu a notícia com tristeza. “Lamento profundamente o ataque ocorrido em uma escola pública de Sobral. Recebo com enorme tristeza a notícia e me solidarizo com as famílias dos adolescentes vitimados e com toda a sociedade sobralense, que hoje sofre unida. A violência é inaceitável e não pode ser naturalizada. Tenho confiança de que as forças de segurança darão uma resposta imediata, com a devida apuração dos fatos”, afirmou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) também lamentou o ataque, por meio de uma rede social, e disse que é preciso refletir sobre a segurança nas escolas. “A tragédia na Escola Luiz Felipe, em Sobral (CE), atinge a todos nós. Com profunda tristeza e indignação, me solidarizo com a dor das famílias que perderam seus filhos. É fundamental refletirmos sobre a segurança e o acolhimento nas nossas escolas. Minha solidariedade às famílias, amigos e toda comunidade escolar, além de votos de plena recuperação aos estudantes feridos”, escreveu.

Relacionadas
Sobral (CE), 25/09/2025 - Escola Estadual Luís Felipe. Foto: Crede 6/Divulgação
Ataque a tiros em escola no Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos
Edição:
Juliana Andrade
Ataque a tiros Ceará Sobral violência nas escolas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso diz que STF cumpriu dever de preservar o Estado de direito
qui, 25/09/2025 - 16:08
Brasília (DF), 25/09/2025 - Reunião com jornalistas em Gaza. Naser Abu Baker, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Palestina, diz que 252 profissionais foram mortos por forças israelenses em Gaza. Foto: Zoom/Reprodução
Internacional Jornalistas em Gaza relatam condições extremas e ameaça constante
qui, 25/09/2025 - 15:39
Brasília (DF) 05/09/2025 O Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante coletiva sobre medidas de reforço da segurança do Sistema Financeiro Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
qui, 25/09/2025 - 15:34
Brasília (DF), 02/09/2025 - Estátua da Justiça em frente ao STF. O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet
qui, 25/09/2025 - 15:23
Sobral (CE), 25/09/2025 - Escola Estadual Luís Felipe. Foto: Crede 6/Divulgação
Geral Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará
qui, 25/09/2025 - 15:21
Vista aérea do Parque da Cidade, que será uma das principais sedes da COP30, em Belém 28/06/2025 REUTERS/Marx Vasconcelos
Política Câmara aprova transferir capital do Brasil para Belém durante COP30
qui, 25/09/2025 - 14:59
Ver mais seta para baixo