logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas

Acordo foi firmado com Agência da ONU para Refugiados
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 13:16
Brasília
Refugiado congolês com voluntária do Acnur em ilha grega de Lesbos 21/3/2016 REUTERS/Alkis Konstantinidis
© REUTERS/Alkis Konstantinidis/Proibida reprodução

A prefeitura de Belém espera economizar R$ 1,1 milhão ao ano com a instalação, em breve, de painéis solares em duas unidades de saúde e duas escolas municipais da cidade. A iniciativa é fruto de parceria com a Agência da ONU para Refugiados (Acnur).

O acordo prevê fornecimento, instalação e manutenção dos painéis, sem custos para a prefeitura, nas unidades de saúde da família Guamá e nas escolas municipais Pedro Demo e Helder Fialho, ambas no distrito Outeiro. 

“Hoje, ao firmar essa parceria em uma área tão importante como a energia renovável, damos um passo para gerar economia aos cofres públicos, promover a sustentabilidade e contribuir para a preservação do nosso clima”, disse o prefeito Igor Normando.

Em nota, a prefeitura explicou que as quatro unidades contempladas com os painéis solares foram selecionadas com base em dois no volume de consumo energético e no atendimento a população em situação de vulnerabilidade.

A unidade de saúde Guamá, por exemplo, foi escolhida por ter maior número de atendimentos à população e, consequentemente, o maior consumo de energia elétrica. As duas escolas, no distrito Outeiro, foram selecionadas por atender também os refugiados venezuelanos da comunidade indígena Warao que buscam refúgio no Brasil.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Indígenas Warao

No artigo Os Warao no Brasil, publicado no ano passado, a Acnur afirma que havia na época pouco mais de 7 mil indígenas Warao distribuídos por todas as regiões do Brasil. Destes, aproximadamente 800 vivem na região metropolitana de Belém, cidade que, segundo a entidade, “tem se consolidado como local de trânsito e destino” para os waraos e para pessoas de várias nacionalidades.

Segundo a Acnur, a parceria oficializada na última quinta-feira (11) estabelece as novas bases para a cooperação técnica entre a entidade e os órgãos municipais, com o propósito de “promover ações conjuntas em prol da proteção, assistência e integração de pessoas refugiadas, solicitantes de asilo e apátridas.”

Entre as ações previstas estão o apoio mútuo a iniciativas de acolhimento e integração de grupos em situação de maior vulnerabilidade, como acesso a documentos e oportunidade de trabalho e renda.

Acnur

A parceria tem validade inicial de dois anos, podendo ser renovada, e servirá de base para planos de trabalho conjuntos, garantindo a implementação de políticas públicas inclusivas e ampliação do acesso a serviços essenciais à população em situação de vulnerabilidade. A assinatura do acordo também marca o início da parceria entre a Acnur e a empresa chinesa Longi, fabricante dos equipamentos destinados à produção de energia solar.

O representante do Acnur no Brasil, Davide Torzilli, confirmou presença da entidade na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que será realizada em Belém, em novembro deste ano.

“É preciso que refugiados integrem os debates sobre justiça climática, trazendo seus pontos de vista, para contribuir com as discussões globais a partir da realidade local. Sua inclusão fortalece os serviços públicos e gera benefícios concretos para toda a comunidade, promovendo sociedades mais resilientes e inclusivas”, afirmou.

Relacionadas
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Em 40 anos, Amazônia perdeu área de vegetação do tamanho da França
Brasília (DF), 10/09/2025 - Os ministros das Cidades, Jader Filho, do Meio Ambiente, Marina Silva, da Cultura, Margareth Menezes, e dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, participam da abertura do Seminário Governança Climática e o 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes: A Governança Climática que o Brasil Precisa. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Marina Silva defende parcerias para sucesso na governança climática
Alto Paraíso (GO) - Queimadas em área de cerrado do município de Alto Paraíso . Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ano de 2025 é quinto com maior área atingida por queimadas até agosto
Edição:
Maria Claudia
Acnur Belém painéis energia solar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral CNU 2025: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura
seg, 15/09/2025 - 14:16
Refugiado congolês com voluntária do Acnur em ilha grega de Lesbos 21/3/2016 REUTERS/Alkis Konstantinidis
Geral Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas
seg, 15/09/2025 - 13:16
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026
seg, 15/09/2025 - 13:04
O G10 Bank, instituição financeira criada em Paraisópolis, favela da zona sul paulistana, vai abrir agências físicas em quatro estados. Foto: Espaço do Povo Paraisópolis
Economia Ipea: queda na inflação foi mais sentida pela população mais pobre
seg, 15/09/2025 - 13:01
Tiradentes (MG), 14/09/2025 – A cantora Fabiana Cozza apresenta seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Em show, Fabiana Cozza propõe a união e o fim da intolerância
seg, 15/09/2025 - 12:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Atividade econômica recuou 0,5% em julho
seg, 15/09/2025 - 12:49
Ver mais seta para baixo