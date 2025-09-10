logo ebc
Bombeiros controlam incêndio no RJ; três pessoas morreram

Light disse linhas de transmissão foram alvos de vandalismo
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 21:24
Rio de Janeiro
Irajá (RJ), 09/09/2025 - Imagens de monitoramento feitas pelas câmeras térmicas do CBMERJ do incêndio na Estrada Pedro Borges de Freitas. CBMRJ/Divulgação
© CBMRJ/Divulgação

Bombeiros controlaram incêndio de grandes proporções em Irajá, na zona norte do Rio. Três pessoas morreram. Por causa do fogo, um trecho da Linha 2 da concessionária MetrôRio foi paralisado, interrompendo o funcionamento de 11 estações entre a Pavuna e Del Castilho.

O fogo começou em caixotes e paletes durante a tarde. Mais de 50 bombeiros foram acionados para o local. O incêndio foi controlado por volta das 19h.

A concessionária Light informou, em nota, “que o incêndio foi provocado por vandalismo, sob linhas de transmissão da concessionária”. Com isso, 140 mil clientes tiveram a interrupção momentânea do fornecimento em bairros da zona norte e em parte de Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com o MetrôRio, a operação ficou interrompida no trecho entre as estações Pavuna e Maria da Graça e foi realizado serviço provisório de Maria da Graça até a estação Botafogo, na zona sul. O funcionamento das linhas 1 e 4 seguiu normalmente, sem alterações.

 

 

Irajá (RJ), 09/09/2025 - Imagens de monitoramento feitas pelas câmeras térmicas do CBMERJ do incêndio na Estrada Pedro Borges de Freitas. CBMRJ/Divulgação
Incêndio no Rio deixa três mortos e paralisa 11 estações do metrô 
