logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito

Documento criado em 2018 é composto por 70 ações
Paula Laboissière* - Enviada especial
Publicado em 26/09/2025 - 15:03
 - Atualizado em 26/09/2025 - 15:22
Salvador
Brasília (DF), 18/09/2023, Maria Alice (Diretora de Trânsito). Abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, no ministério dos Transportes. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Brasil é o único país da América Latina a dispor de um plano para reduzir mortes e impactos à saúde causados por acidentes em rodovias. Trata-se do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). 

Criado em 2018 por meio da Lei 13.614, o documento orienta gestores de trânsito a implementarem ações alinhadas com a Nova Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU), que vigora de 2021 a 2030. 

Em 2023, o plano passou por uma revisão e foi ajustado de forma a se tornar mais acessível e aplicável.

Para a diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Maria Aliceo desafio, agora, é implementar as 70 ações que compõem o documento, com potencial para salvar 86 mil vidas durante o período estabelecido. 

Ao participar do 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador, ela destacou que o plano figura como uma política de Estado, não de governo, mas, infelizmente, ainda é pouco conhecido. “O Pnatrans é sistêmico. Todos temos que conhecer esse programa”. 

Segundo Maria Alice, um dos eixos do documento é a responsabilidade compartilhada. Durante o evento, ela defendeu que a gestão da segurança no trânsito seja integrada, proativa e de responsabilidade de todos - União, estados e municípios. 

“Dentro dessa proposta levamos essa mensagem, como articuladora, para que possamos nos unir, unir esforços,” explicou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

O Pnatrans orienta o governo federal, os estados e as prefeituras na criação de políticas públicas para a segurança no trânsito e integra o Sistema Nacional de Trânsito. 

A nova versão do documento é resultado da contribuição de mais de 100 especialistas, órgãos públicos e privados e entidades da sociedade civil que participaram de consulta pública. 

O plano conta com um total de seis eixos: gestão na segurança do trânsito; diretrizes para a construção de vias seguras; equipamentos para maior segurança veicular; educação para o trânsito; atendimento às vítimas; e normatização e fiscalização. 

*A repórter viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

Relacionadas
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus, carros e motos no trânsito da rua Augusta, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Trânsito intenso na Barra da Tijuca, no horário do rush, na ligação entre a Avenida das Américas e Avenida Armando Lombardi, no Rio de Janeiro.
Acidentes de trânsito no Rio este ano já superam os de 2022 e 2021
Rio de Janeiro - No novo trecho da ciclovia – que passa por Cosme Velho, Laranjeiras Flamengo e Botafogo – ciclistas dividem espaço com ônibus, carros, motos e pedestres (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Sequelas permanentes afetam 1/3 dos motociclistas vítimas do trânsito
Edição:
Valéria Aguiar
Pnatrans Maria Alice 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego Salvador
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Saiba de que países vem o investimento direto no Brasil; EUA lideram
sex, 26/09/2025 - 16:59
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025
sex, 26/09/2025 - 16:02
Brasília (DF), 26/09/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba (CFPS Rio Doce), e anúncios relacionados à área da saúde no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Fundo Rio Doce repassa R$ 1,6 bilhão para saúde em Minas e ES
sex, 26/09/2025 - 15:33
Brasília (DF), 18/09/2023, Maria Alice (Diretora de Trânsito). Abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, no ministério dos Transportes. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Geral Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
sex, 26/09/2025 - 15:22
Dólar
Economia Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB
sex, 26/09/2025 - 15:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM
sex, 26/09/2025 - 15:16
Ver mais seta para baixo