Geral

Câmara autoriza a realização de concurso público

Vagas são para cargos de analista e técnico legislativos
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 16:36
Brasília
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (11) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.

Motta destacou a importância do concurso para repor funcionários que se aposentaram e melhorar as condições de trabalho.

“Isso é reconhecer a importância do servidor público para o nosso trabalho”, afirmou.

As vagas serão para os cargos de analista legislativo e de técnico legislativo.

A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:

1)      analista legislativo:

  • registro e redação;
  • processo legislativo e gestão;
  • comunicação social;
  • documentação e informação legislativa;
  • museólogo;
  • engenheiro;
  • médico.

1)      técnico legislativo, nas atribuições:

  • policial legislativo federal;
  • assistente legislativo e administrativo.

A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-Geral da casa.

Edição:
Maria Claudia
Concurso público Câmara dos Deputados
