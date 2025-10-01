logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

CNU 2025: candidatos devem consultar locais de prova com antecedência 

Portões fecham meia hora antes do horário previsto para a aplicação
Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 07:20
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

No próximo domingo (5), 760 mil candidatos participarão da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que será aplicado em 1.294 locais de provas em 228 cidades.  

O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal. O certame é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).  

Para evitar atrasos no dia da prova, o MGI e a FGV recomendam que os inscritos consultem com antecedência o cartão de confirmação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Cartão

Todos os inscritos podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição no site da Fundação Getúlio Vargas. Para fazer o login, é preciso digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha da conta Gov.br

O documento traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado. 

Apesar de não ser obrigatório, a organização recomenda levar o cartão impresso no dia da realização das provas para facilitar a localização. É necessário ainda levar documento de identificação com foto, caneta de tinta preta ou azul em material transparente.  

Horários 

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).   

Provas  

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo, 5 de outubro, será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. 

Cronograma:

-Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro

  • Nível superior - das 13h às 18h  
  • Nível intermediário - das 13h às 16h30   

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.   

-Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

-Prova discursiva: 7 de dezembro.

-Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro  

-Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025
São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo
Edição:
Aline Leal
CNU Concurso Enem dos Concursos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Casa Branca
Internacional EUA: falta de acordo sobre orçamento leva à paralisação do governo
qua, 01/10/2025 - 10:47
FILE PHOTO: Joanne Deborah Byron, also known as Assata Shakur, a former member of the Black Liberation Army, in a series of photos released by the U.S. Federal Bureau of Investigation. REUTERS/FBI/Handout via Reuters/File Photo
Internacional Morte de ex-Pantera Negra reacende debate sobre racismo nos EUA
qua, 01/10/2025 - 10:45
Brasília (DF), 01/10/2025 – A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participa do programa Bom dia, Ministra, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Cadastro reserva do CPNU1 será chamado muito em breve, diz ministra
qua, 01/10/2025 - 10:29
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Internacional Israel intensifica ofensiva em Gaza enquanto Hamas avalia plano de paz
qua, 01/10/2025 - 10:20
Satélites, soja
Meio Ambiente Cerrado brasileiro perdeu 28% da vegetação nativa em 40 anos
qua, 01/10/2025 - 10:12
Brasília (DF), 01/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Anti-fake: o governo passou a cobrar Imposto de Renda por transações em Pix? Arte/Agência Brasil
Economia Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários
qua, 01/10/2025 - 10:09
Ver mais seta para baixo