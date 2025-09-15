logo ebc
CNU 2025: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura

Aprovados devem apresentar documentos e fazer exames
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 14:16
Brasília
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta segunda-feira (15), a Portaria nº 9.312/2025 com os nomes de 279 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) para o cargo de analista de infraestrutura.

A portaria traz a lista da especialidade de cada candidato aprovado e a respectiva classificação no certame.

Áreas

Os novos servidores assumem vagas nas seguintes especialidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica/eletrônica/telecomunicações/eletrotécnica/energia, além de geociências.

Todos os nomeados vão trabalhar no próprio ministério, para planejar, projetar, gerir e fiscalizar grandes projetos de órgãos e entidades da administração pública federal.

Os profissionais da categoria atuam em áreas como infraestrutura viária, hídrica, de saneamento, de energia, de produção mineral, de comunicações e de desenvolvimento regional e urbano.

Próximos passos

Após a publicação da nomeação, os ingressantes do serviço público devem enviar eletronicamente a cópia da documentação obrigatória pelo aplicativo SouGov.BR para dispositivos móveis.

O uso da ferramenta é exclusivo de servidores públicos, pensionistas e aposentados do Poder Executivo federal.

Dentro da plataforma, é preciso ter, minimamente, o selo nível prata de segurança. Em seguida, o aprovado deve clicar no botão “Acessar Ingresso Servidor” e seguir as orientações em tela.

Para aqueles que já possuem vínculos com a administração pública federal, os dados serão pré-carregados nos formulários solicitados.

As pessoas nomeadas devem fazer também os exames listados no anexo 2 da mesma portaria, para emissão do atestado de aptidão física e mental. O documento é obrigatório para a posse.

Todas as regras e orientações podem ser consultadas no Manual do Ingressante preparado aos aprovados na primeira edição do chamado Enem dos Concursos, realizado em 2024.

Em caso de dúvidas, o Ministério da Gestão disponibilizou o endereço eletrônico oficial.

Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
CNU abre prazo para confirmação de candidatos em lista de espera
São Paulo SP, 21/09/2023, Operação Altas Temperaturas, da prefeitura de São Paulo, na Praca da Republica, distribui agua e frutas para pessoas em situação de vulnerabilidade para amenizar o impacto do calor previsto para os próximos dias. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Defesa Civil prevê semana crítica para queimadas em São Paulo
Edição:
Maria Claudia
CNU 1 ministério da gestão Concurso público analistas de infraestrutura
Ver mais seta para baixo