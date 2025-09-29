logo ebc
CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas neste domingo (5)

Maior número de inscritos é do Rio de Janeiro
Agência Brasil
Publicado em 29/09/2025 - 14:54
Brasília
São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A segunda edição do Concurso Nacional Público Unificado (CNU), que contará com a participação de 761 mil inscritos, será realizada no próximo domingo (5), em 288 cidades. O estado com maior número de inscritos é o Rio de Janeiro (108 mil), seguido pelo Distrito Federal (102 mil), São Paulo (77 mil), Bahia (65 mil) e Minas Gerais (51mil). 

O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal, entre eles o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (Iphan), Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), dentre outros.  

A organização prevê a convocação imediata dos aprovados em 2.480 vagas. Outras 1.172 são para preenchimento no curto prazo, após a homologação dos resultados. Os salários dos cargos em disputa variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.  

A validade do concurso é de 12 meses, contados da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 

Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Provas 

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo, 5 de outubro, será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. 

>> Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025

Blocos temáticos 

Assim como na edição de 2024, as vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário (médio e técnico). São eles: 

  • Bloco 1 - seguridade social: saúde e assistência;
  • Bloco 2 - cultura e educação;
  • Bloco 3 - ciências, dados e tecnologia; 
  • Bloco 4 - engenharia e arquitetura;  
  • Bloco 5 - administração;  
  • Bloco 6 - desenvolvimento socioeconômico; 
  • Bloco 7 - justiça e defesa;  
  • Bloco 8 - intermediário;  
  • Bloco 9 - intermediário - regulação.  

Como na primeira edição, o modelo unificado permitiu que, no momento da inscrição, o candidato optasse por um bloco e indicasse diferentes cargos e órgãos, em ordem de preferência, para ser classificado com base em seu desempenho. 

Entre os blocos temáticos, o nono, com cargos de nível intermediário de escolaridade, registrou o maior número de inscrições, com 177.598 homologadas. 

Confira o cronograma das provas 

Data da prova objetiva: 5/10/2025 (domingo) 

Horários: 

  • Nível superior - das 13h às 18h 
  • Nível intermediário - das 13h às 16h30  

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou, seja às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).  

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025 

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025 

Prova discursiva: 7/12/2025 

Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025 

Resultado final previsto: 30/01/2026 

Vinicius Lisboa
CNU Concurso Público Nacional Unificado Serviço Público Concurso Público
