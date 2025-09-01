logo ebc
CNU 2025: sai resultado de pedido de cotas e de atendimento especial

Concurso tem 35% de reserva de vagas para cotas de ações afirmativas
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 07:02
Brasília
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli

A  (FGV), banca responsável pela realização da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU2025), publicou em seu site  os resultados definitivos de homologação de inscrição nas vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD). Também foi divulgado o resultado definitivo dos pedidos de atendimento especial para gestantes, lactantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Como acessar

As relações finais das inscrições que tiveram seus pedidos deferidos ou negados para concorrer às vagas reservadas trazem os nomes dos candidatos publicados na seguinte ordem: número de inscrição, nome e bloco temático, ordem alfabética.

Os candidatos que manifestaram interesse em concorrer às vagas reservadas também podem acessar a resposta à solicitação individualmente na página de acompanhamento do certame, com número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha do portal Gov.br.

Ações afirmativas  

Ao todo, a segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais. A nova Lei de Cotas (nº 15.142/2025), regulamentada pelo Decreto 12.536/2025, ampliou para 30% o percentual mínimo de reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais e processos seletivos simplificados.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a mudança já está sendo aplicada na segunda edição do chamado Enem dos Concursos c. A reserva total de vagas para ações afirmativas é de 35%, distribuídos da seguinte forma.

·        - 5% para PcDs,

·         - 25% para pessoas negras,

·         - 3% para indígenas,

·         - 2% para quilombolas.

Ao todo, o CPNU 2 já recebeu 252.596 inscrições homologadas nas cotas voltadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD). Apenas as candidaturas de pessoas negras somam 210.882, o equivalente a 27,7% do total de mais de 760 mil inscritos.

Provas

As provas do CNU 2025 serão aplicadas em dois dias, em 218 municípios de todo o país. A primeira fase ocorrerá em 5 de outubro e corresponde à prova objetiva, composta por questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta.

O resultado da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva serão divulgados em 12 de novembro.

A segunda fase está agendada para 7 de dezembro. Essa etapa avaliará o domínio do conteúdo, a capacidade de argumentação e clareza de raciocínio do candidato.

Comprovação da autodeclaração

O edital do concurso estabelece que os candidatos aprovados que, no ato da inscrição, se declararem para a reserva de cotas (PcD), pessoas negras, indígenas e quilombolas serão convocados para o procedimento de confirmação complementar à autodeclaração, entre 30 de novembro e 8 de dezembro de 2025, nas cidades onde optaram por realizar as provas.

Os cinco integrantes que compõem a comissão formada pela FGV adotarão exclusivamente o critério fenotípico (características físicas dos indivíduos) para a aferição da condição declarada.

Será considerada negro o candidato que assim for reconhecida pela maioria das pessoas integrantes da comissão.

No caso de PCDs, também será realizada a verificação de documentos, como laudos médicos e outros, para comprovar se a pessoa cumpre todos os critérios para concorrer às vagas reservadas a esse público.

Relacionadas
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
CNU 2025 tem mais de 250 mil inscrições em cotas estabelecidas por lei
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
CNU 2025 registra mais de 760 mil inscrições em 4.951 municípios
São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Aprovados em três carreiras do CNU têm resultados finais homologados
Edição:
Graça Adjuto
CNU 2 concurso público unificado atendimento especial cotas resultados
