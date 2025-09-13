Geral
Colisão entre carreta e carro tem dois mortos na BR-393, em Vassouras
As duas vítimas morreram carbonizadas e ainda não foram identificadas
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/09/2025 - 11:54
Rio de Janeiro
Versão em áudio
Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio na BR-393, em Vassouras, no centro-sul fluminense, conhecida como Vale do Café, deixou dois mortos na madrugada deste sábado (13).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente, na altura do km 206, por volta das 2h50 da madrugada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois mortos estavam no carro de passeio, que incendiou após o choque. As duas vítimas morreram carbonizadas e ainda não foram identificadas.
Apesar do acidente ter ocorrido de madrugada, a PRF informou que a rodovia ainda está com tráfego no sistema Siga-Pare, com cerca de 1 km de congestionamento.
