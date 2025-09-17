Geral
Concurso 2.915: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões
Dezenas sorteadas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60
Agência Brasil
Publicado em 16/09/2025 - 21:23
Brasília
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2915 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (16).
As dezenas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60.
Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões no próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (18).
Trinta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 50.164,01.
Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.030,47 e será pago a 2.648 apostas.
