Congresso de audiovisual busca talentos no Brasil

Inscrições para o evento terminal nesta sexta-feira
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 13:12
Rio de Janeiro

Produtores de mídias nas áreas de ciência, inteligência artificial (IA) e tecnologia podem se inscrever para a 33° edição do World Congress of Science & Factual Producers ( WCSFP 2025) que, pela primeira vez, é realizado em um país da América do Sul. Será no Rio de Janeiro de 8 a 11 de dezembro de 2025. As inscrições para o evento terminam nesta sexta-feira (12).

Como novidade na edição, o evento lança uma ação na busca por profissionais em início de carreira: um programa de aceleração e desenvolvimento de talentos, sendo profissionais do cinema documental, redes sociais, mídia ou jogos digitais.

Considerado um dos principais espaços de articulação entre produtores de conteúdo audiovisual, plataformas de streaming e canais de televisão, o WCSFP atua como plataforma importante para impulsionar a carreira de produtores de conteúdo científico emergentes, como os que atuam em mídias sociais.

Para a organização do congresso, o Brasil tem mostrado crescimento constante no setor, destacando-se como a segunda maior economia em TV conectada e um dos três maiores investidores globais em conteúdo digital, fatores que abrem novas oportunidades para produtores de factual em todo o mundo.

‘’Documentários e conteúdos digitais são instrumentos fundamentais para aproximar diversos grupos sociais de assuntos científicos que, de outra maneira, permaneceriam restritos aos círculos de especialistas, portanto o  WCSFP  é um espaço importante para a definição de que tipo de conteúdo factual e científico vai acabar circulando nos principais canais do mundo inteiro’’ diz Natasha Felizi, diretora de Mídia no Instituto Serrapilheira, um dos apoiadores do congresso.

Ela ressalta a importância do WCSFP como espaço de negócios.

‘’Por ser um importante hub internacional, o evento fortalece um setor economicamente importante no país, que movimenta mais de 40 bilhões entre assinaturas de streaming e TV por assinatura’’, completa.

Edição:
Graça Adjuto
Congresso audiovisual talentos Rio de Janeiro inscrições
