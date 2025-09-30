Conheça podcasts feitos por veículos da EBC

Hoje é o Dia Internacional do Podcast

Conectados a uma rotina cada vez mais digital, milhões de brasileiros têm adotado os podcasts como companhia e fonte de informação. No Dia Internacional do Podcast, celebrado neste 30 de setembro, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) destaca sua gama de programas que combinam conteúdo público de qualidade com o formato acessível e sob demanda.

Ouvir podcast já é um dos comportamentos preferidos do público online. De acordo com a pesquisa Inside Audio 2024, da Kantar Ibope Media, 43% dos ouvintes de rádio consumiram conteúdo nesse formato. Entre as pessoas que já possuem o hábito, 48% declararam ouvir podcasts toda semana.

O cenário é de crescimento acelerado. Levantamento do Spotify revela que a produção de podcasts no Brasil cresceu 36% entre janeiro e setembro de 2023; e de acordo com estudo da Statista Consumer Insights de 2024, 51% dos brasileiros ouvem podcasts pelo menos ocasionalmente, a maior taxa entre todos os países que foram analisados.

A EBC aposta no formato para ampliar o alcance da comunicação pública, levando temas de interesse coletivo a novas audiências. Os podcasts produzidos pela empresa abordam assuntos como literatura, história, ciência, cultura, direitos humanos e cidadania, com linguagem acessível e abordagem plural.

Além dos podcasts tradicionais, a EBC também investe no formato mesacast — transmissões gravadas ao vivo ou em estúdios, com interação entre apresentadores e convidados em torno de uma mesa. Esse modelo amplia a experiência do ouvinte ao integrar áudio e vídeo.



Confira o catálogo de podcasts e mesacasts disponibilizados pela EBC:

Rádio MEC

Arte Clube – Revista cultural que cobre o mundo das artes e espetáculos no Rio de Janeiro, os lançamentos literários, novos sons e propostas artísticas, estreias nos palcos, nas galerias e nas telas. Acesse.

Conversa com o Autor – Programa semanal em que autores da literatura nacional são entrevistados pela jornalista Katy Navarro. Acesse.

TV Brasil

Sem Censura – Referência na televisão aberta, o programa Sem Censura tem suas edições também disponíveis em formato podcast. Acesse.

DR com Demori - Dando a Real com Demori ou DR com Demori é um programa de entrevista comandado pelo jornalista Leandro Demori. A cada semana, um papo direto e descontraído com alguma personalidade do momento. Acesse.

Trilha de Letras - O Trilha de Letras é um programa que mescla literatura e informação. Acesse.

Rede Gov

Bom dia, Ministro - Em formato de entrevista coletiva, o programa conta com a participação de comunicadores de emissoras de rádio de todo o país, que utilizam a oportunidade para abordar os temas do Governo Federal. Acesse.

Fala MDS – O programa é uma parceria entre a EBC e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Acesse.

Nosso Patrimônio – O programa é uma parceria entre a EBC e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Acesse.

Pod G20 Social – Mesacast oficial do G20 Social, que aconteceu em 2024, no Rio de Janeiro (RJ). Acesse.

Radioagência Nacional

Os podcasts da Radioagência Nacional são publicados no site do veículo e também em dois perfis no Spotify, disponíveis aqui e aqui.

Ajudante Digital - Leyberson Pedrosa e "suas vozes digitais" Robozito e Robozita comandam a coluna Ajudante Digital com dicas tecnológicas para o dia a dia. Acesse.

Ciência: mulheres negras dão o tom – Histórias de mulheres negras que foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Acesse.

Crianças Sabidas – Com produção, roteiro e narração da jornalista da Agência Brasil Akemi Nitahara, que é autora da série de livros infantis Naomi e Anita, o podcast tem também a participação da Maria Eduarda Arcoverde, de 9 anos e do Caetano Farias, de 11, além de muitas crianças que participam e contribuem com os assuntos abordados. Acesse.

Dizem as fontes – Em seis episódios, o podcast discute o papel do jornalista na educação midiática e como ela pode contribuir com o próprio jornalismo. Acesse.

Golpe de 1964: perdas e danos – Conteúdos que lançam luz sobre os dias que antecederam o golpe militar de 1964. Acesse.

Grandes invisíveis – Podcast que joga holofofe na falta de doação de roupas plus size durante as enchentes do Rio Grande do Sul, com debates sobre a gordofobia. Acesse.

Histórias Raras - Podcast que narra a descoberta, o convívio e a luta por visibilidade de pessoas com doenças raras. Acesse.

Sala de Vacina - Jornada em cinco episódios para entender como a vacina mudou o mundo, o Brasil e virou parte da nossa identidade nacional. Acesse.

TRANSformando as Artes – Sete episódios com entrevistas feitas pela Agência Brasil com artistas transgêneros, que vão desde precursoras do transformismo até revelações da atual cena artista musical e do audiovisual. Acesse.

Trilhas Amazônicas – Desafios e soluções para o bioma amazônico. Acesse.

VideBula – Seu podcast preferido sobre saúde e direitos. Acesse.

Imprensa Negra no Brasil – Ao longo de cinco episódios, você vai conhecer um pouco dos 190 anos dessa história de luta e resistência por uma imprensa que não criminalize a população negra e a trate com protagonismo e respeito. Acesse.

50 anos de hip hop – Dos griôs da África para as periferias do mundo. Acesse.

Histórias em Pauta: Grades de Janeiro – Nesta produção multimídia original, a Radioagência Nacional revive momentos marcantes de quem trabalha com a notícia e viveu uma situação que foi além da pauta. Acesse.