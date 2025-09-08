Defesa Civil paulista alerta 111 municípios para tempo seco

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta severo para tempo seco para moradores de 111 municípios do interior paulista. O alerta é por causa da baixa umidade relativa do ar, abaixo de 12%, e para o risco elevado de queimadas (risco emergencial), com possibilidade de temperaturas acima dos 35°C.

Este ano é o segundo alerta emitido por causa da umidade e calor e se destina a cidades das regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca e Barretos, no norte, noroeste, centro e oeste do estado.

O alerta Cell Broadcast é enviado a todos os celulares com tecnologia 4G ou 5G, que estejam dentro da área de risco.

Segundo a Defesa Civil, a população recebeu orientações também sobre a importância de aumentar a hidratação, de cuidados com os mais vulneráveis e de fazer a prevenção contra queimadas, como evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos, descartar bitucas de cigarro em local adequado e não queimar lixo.

Lista de cidades atingidas pelo alerta:

Altair, Álvares Florence, Américo de Campos, Andradina, Aparecida d’Oeste, Araçatuba, Aramina, Aspásia, Auriflama, Bady Bassitt, Bálsamo, Barretos, Birigui, Buritama, Buritizal, Cardoso, Castilho, Cedral, Colômbia, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guaíra, Guapiaçu, Guaraci, Guarani d’Oeste, Guzolândia, Icém, Igarapava, Ilha Solteira, Indiaporã, Ipiguá, Ipuã, Itapura, Ituverava, Jaci, Jales, José Bonifácio, Lavínia, Lourdes, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Miguelópolis, Mira Estrela, Mirandópolis, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Granada, Nova Luzitânia, Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pedregulho, Pereira Barreto, Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Rifaina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santana da Ponte Pensa, Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, Santo Antônio do Aracanguá, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Sud Mennucci, Suzanápolis, Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Uchoa, União Paulista, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias.