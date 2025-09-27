logo ebc
Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT

Não é necessário fazer cadastro prévio para receber as mensagens
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/09/2025 - 18:47
Brasília
Brasília (DF), 27/09/2025 – Demostração do novo sistema de alerta de emergencia no Distrito Federal, além da mensagem é acompnahado de um sinal sonoro. Print via celular Joédson Alves/Agência Brasil
© Print via celular Joédson Alves/Agência Brasil

A Defesa Civil nacional enviou neste sábado (27) uma mensagem para o celular dos moradores do Distrito Federal e de mais 12 municípios de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso para testar o novo sistema de alerta de emergência para desastres naturais.

Por volta das 15h, os moradores receberam uma mensagem de texto alertando para o teste de demonstração do sistema Defesa Civil Alerta.

O alerta apareceu de forma destacada na tela inicial do aparelho e foi acompanhado de um aviso sonoro de sirene.

“Defesa Civil: Demonstração do novo sistema de alerta de emergência no Distrito Federal. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta”, diz a mensagem.

Com o envio, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, pasta responsável pela Defesa Civil, concluiu a nacionalização do sistema de alerta.

Após a fase de implantação, a Defesa Civil passará a enviar alertas reais de desastres em áreas de risco iminente.

Para receber as mensagens, não é necessário fazer cadastro prévio. Os alertas serão enviados conforme a cobertura do sinal do celular nos aparelhos compatíveis com as redes 4G e 5G.

Os alertas foram divididos em Extremo e Severo. O alerta extremo é considerado pela Defesa Civil como o mais grave. Por ser considerado de urgência imediata, o alarme vai soar mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso.

A mensagem com alerta severo representa perigo esperado. Dessa forma, a população terá mais tempo para adotar as medidas de segurança que são indicadas pela Defesa Civil. Nesse caso, o sinal sonoro não irá soar no modo silencioso.

Susto

O envio do alerta foi comunicado antecipadamente pela Defesa Civil, mas surpreendeu moradores desavisados. Pelas redes sociais, usuários da internet relataram que ficaram assustados ao ouvir o sinal sonoro.

Após o envio do alerta, a Defesa Civil foi às redes sociais para esclarecer os internautas.

 “Recebeu o alerta aí hoje? Calma, era só um teste do #DefesaCivilAlerta! Hoje foi apenas uma demonstração”, disse o órgão. 

Edição:
Carolina Pimentel
Defesa Civil Alerta Desastres Naturais
