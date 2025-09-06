logo ebc
Desfile de 7 de Setembro tem esforço conjunto de equipes de segurança

Órgãos do DF e do governo federal atuarão para garantir evento
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/09/2025 - 11:48
Brasília
Brasília (DF), 07/09/2024 - Pessoas durante o Desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Para garantir a segurança do público na região da Esplanada dos Ministérios, o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, que ocorre neste domingo (7), terá um esforço conjunto entre os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e o Ministério da Defesa.

O Comando Móvel da Polícia Militar do Distrito Federal estará presente no local. Unidades especializadas da corporação, como Cavalaria, BPCães e Bope, e da Polícia Civil, como a Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA), estarão de prontidão. Toda a região será monitorada por câmeras e drones.

>> Veículos da EBC transmitem Desfile Cívico-Militar do 7 de setembro

Um esquema especial de segurança já foi colocado em prática em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado. As sessões no Supremo Tribunal Federal (STF) começaram na última terça-feira (2) e seguem até o dia 12.

Brasil Soberano será o tema central do desfile, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros e outras autoridades.

Responsável pela segurança presidencial, o GSI atuará empregando meios das Forças Armadas. Além disso, o gabinete informou que opera de forma preventiva, “acompanhando e analisando rotineiramente a evolução de possíveis cenários de risco às autoridades”.

A Esplanada dos Ministérios será interditada para o trânsito de veículos a partir das 17h deste sábado (6). As interdições envolvem a via S1, a partir da altura da Catedral ─ onde veículos serão desviados para a via L2 Sul e a via N1, entre o 1º Grupamento de Bombeiro Militar e o acesso à via L2 Norte.

A partir das 23h, a interdição na S1 vai se expandir e começar a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e também alcança um trecho da via L4.

O que pode e não pode

O transporte público no domingo é gratuito no Distrito Federal e o metrô vai operar desde as 5h30, até às 19h. O acesso para o desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados na via S1, lateral da Catedral, e nas escadarias dos ministérios.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, sprays, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, latas, isopores, fogos de artifício, mochilas de grande porte, mastros, barracas e drones sem autorização. O desfile não permite também a presença de animais em geral, com exceção de cães guia.

Por outro lado, é permitido que as pessoas levem lanches, biscoitos, frutas ou outros alimentos, além de água, suco ou outras bebidas (desde que não seja em garrafas de vidro). Também é permitido o uso de máscaras hospitalares, bem como de bonés e chapéus, além de protetores solares, desde que não sejam sprays ou aerossóis.

O acesso às arquibancadas será controlado e encerrado assim que a capacidade máxima for atingida.

No local do desfile haverá locais para hidratação, além de banheiros químicos. As arquibancadas terão espaço adaptado para pessoas com deficiência, que poderão acessar o desfile pelo Bloco J.

Brasil soberano

A soberania do país será destacada por meio de três eixos temáticos, dois deles intitulados Brasil dos brasileiros e Brasil do futuro. Um terceiro eixo trata do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro.

Além disso, há a programação tradicional das tropas das Forças Armadas, como os desfiles motorizado e da cavalaria, as apresentações da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça e honras militares.

Projeções especiais em celebração ao Dia da Independência estão sendo exibidas em prédios públicos de Brasília desde o início da semana. “O show de cores e imagens representa o povo brasileiro e o orgulho do Brasil em ser um país soberano”, explicou o Palácio do Planalto.

As projeções seguem até este domingo nas fachadas do Congresso Nacional e do Museu da República. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal também estão iluminados com cores que remetem à data da Independência.

7 de Setembro desfile cívico militar GSI Forças Armadas Brasília Esplanada dos Ministérios
