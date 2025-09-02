logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida

Envolvidas foram colocadas em isolamento como punição
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 20:23
Rio de Janeiro
Convênio com empresas garante trabalho para os apenados na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. 21/01/2020, São Pedro de Alcântara, SC, Brasil. Fotos Ricardo Wolffenbüttel/ SECOM
© Ricardo Wolffenbüttel/ SECOM

Sete mulheres que cumprem pena no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, no Complexo Penitenciário de Gericinó, fizeram um motim, ateando fogo em colchões.

"O caso teve início a partir de reclamações sobre a situação da comida e foi controlada pelo Grupamento de Intervenção Tática", informou Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Não houve registro de feridos.

Sete internas foram identificadas como participantes da ação. Quatro delas foram transferidas para o isolamento da Penitenciária Feminina Talavera Bruce. Outras três encaminhadas para uma unidade masculina no presídio de segurança máxima Bangu 1, também no Complexo Penitenciário de Gericinó, onde vão ficar em isolamento.

Bangu 1 é um presídio de segurança máxima conhecido por abrigar presos perigosos e pela estrutura com quatro galerias, cada uma com 12 celas individuais, separadas por facção criminosa, como a da milícia e do Comando Vermelho.

De acordo com a Seap, uma nutricionista e representantes da empresa responsável pela alimentação foram encaminhados à unidade para verificar a qualidade da comida.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 09/09/2024 – Eleições 2024: segurança pública no âmbito municipal. Viatura da Guarda Municipal circulando na Lapa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Rio de Janeiro inaugura sede da Guarda Municipal Armada
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Entregadores de aplicativos de delivery em greve fazem manifestação na frente a sede do iFood em Osasco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rio combaterá violência contra trabalhadores de aplicativos
Passaporte
Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Edição:
Aline Leal
Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira presídio feminino Bangú
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump anuncia que EUA atiraram em barco com drogas da Venezuela
ter, 02/09/2025 - 20:28
São Paulo (SP), 02/09/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do velório do jornalista Mino Carta, no cemitério São Paulo. Jornalista fundador e diretor de redação da revista Carta Capital , Quatro Rodas, Isto É, Veja e Jornal da Tarde, faleceu aos 91 anos. Foto: Paulo Pinto/Agência
Política Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
ter, 02/09/2025 - 20:28
Uso de Smartphone e celular
Geral Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
ter, 02/09/2025 - 20:28
Convênio com empresas garante trabalho para os apenados na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. 21/01/2020, São Pedro de Alcântara, SC, Brasil. Fotos Ricardo Wolffenbüttel/ SECOM
Geral Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida
ter, 02/09/2025 - 20:23
seleção brasileira, treino, eliminatórias
Esportes Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados
ter, 02/09/2025 - 20:12
Brasília (DF) 02/09/2025 - O ministro Flávio Dino na sessão do STF do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
ter, 02/09/2025 - 20:08
Ver mais seta para baixo