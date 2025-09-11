EBC tem finalistas no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa
A Agência Brasil, Radioagência Nacional e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) estão entre os finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar. Patrícia Serrão, Paula Labossière, Raíssa Saraiva e Tâmara Freire concorrem ao Top 25+ Jornalistas e também nas categorias regionais do Centro-Oeste e Sudeste. Já a Agência Brasil concorre na categoria "Agência de Notícias" e a Radioagência Nacional na categoria "Sites ou portal". O Podcast VideBula, da Radioagência Nacional, também é finalista na categoria "Áudio".
No total, 112 jornalistas e 72 veículos seguem na disputa após as votações no 1º turno. Dentre os concorrentes, 33 jornalistas estão na disputa em mais de uma categoria, caso das profissionais da EBC. A premiação destaca o trabalho de jornalistas e veículos de comunicação que mais se destacaram com reportagens sobre saúde, ciência e bem-estar.
A votação é aberta ao público e vai até o dia 19 de setembro. Os eleitores podem selecionar seus cinco preferidos e a pontuação é dada de acordo com a posição escolhida para cada profissional. Para votar, basta acessar o link do prêmio.
A cerimônia de premiação será no dia 27 de novembro, em um evento que promete reunir os principais nomes da imprensa brasileira e celebrar o trabalho dos profissionais que se destacaram durante o ano.
Esse reconhecimento reforça o papel da EBC e seus jornalistas na promoção de informações relevantes e de qualidade para o público brasileiro, especialmente nas áreas de saúde, ciência e bem-estar, temas que, mais do que nunca, têm sido essenciais para a sociedade.
Sobre o prêmio
O Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar chega à sua quinta edição como uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.
Indicados da EBC por categoria:
Jornalistas:
- Patrícia Serrão - Radioagência Nacional
- Paula Labossière - Agência Brasil
- Raíssa Saraiva - Radioagência Nacional
- Tâmara Freire - Agência Brasil
Jornalistas - Regional Centro-Oeste:
- Paula Labossière - Agência Brasil
- Raíssa Saraiva - Radioagência Nacional
Jornalistas - Regional Sudeste:
- Patrícia Serrão - Radioagência Nacional
- Tâmara Freire - Agência Brasil
Site ou portal:
- Radioagência Nacional
Agência de Notícias:
- Agência Brasil
Podcast/Programa de Rádio
- VideBula