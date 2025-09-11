logo ebc
EBC tem finalistas no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa

No total, 112 jornalistas e 72 veículos do país seguem na disputa
Publicado em 11/09/2025 - 16:08
Brasília
A Agência Brasil, Radioagência Nacional e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) estão entre os finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar. Patrícia Serrão, Paula Labossière, Raíssa Saraiva e Tâmara Freire concorrem ao Top 25+ Jornalistas e também nas categorias regionais do Centro-Oeste e Sudeste. Já a Agência Brasil concorre na categoria "Agência de Notícias" e a Radioagência Nacional na categoria "Sites ou portal". O Podcast VideBula, da Radioagência Nacional, também é finalista na categoria "Áudio". 

No total, 112 jornalistas e 72 veículos seguem na disputa após as votações no 1º turno. Dentre os concorrentes, 33 jornalistas estão na disputa em mais de uma categoria, caso das profissionais da EBC. A premiação destaca o trabalho de jornalistas e veículos de comunicação que mais se destacaram com reportagens sobre saúde, ciência e bem-estar.

A votação é aberta ao público e vai até o dia 19 de setembro. Os eleitores podem selecionar seus cinco preferidos e a pontuação é dada de acordo com a posição escolhida para cada profissional. Para votar, basta acessar o link do prêmio

A cerimônia de premiação será no dia 27 de novembro, em um evento que promete reunir os principais nomes da imprensa brasileira e celebrar o trabalho dos profissionais que se destacaram durante o ano.

Esse reconhecimento reforça o papel da EBC e seus jornalistas na promoção de informações relevantes e de qualidade para o público brasileiro, especialmente nas áreas de saúde, ciência e bem-estar, temas que, mais do que nunca, têm sido essenciais para a sociedade.

Sobre o prêmio

O Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar chega à sua quinta edição como uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Indicados da EBC por categoria:

Jornalistas:

  • Patrícia Serrão - Radioagência Nacional
  • Paula Labossière - Agência Brasil
  • Raíssa Saraiva - Radioagência Nacional
  • Tâmara Freire - Agência Brasil

Jornalistas - Regional Centro-Oeste:

  • Paula Labossière - Agência Brasil
  • Raíssa Saraiva - Radioagência Nacional

Jornalistas - Regional Sudeste:

  • Patrícia Serrão - Radioagência Nacional
  • Tâmara Freire - Agência Brasil

Site ou portal:

  • Radioagência Nacional

Agência de Notícias:

  • Agência Brasil

Podcast/Programa de Rádio

  • VideBula
Edição:
Fernando Fraga
