logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita

Investigados compraram iate, carros de luxo e imóveis
Renato Ribeiro - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 25/09/2025 - 19:52
Brasília
São Paulo (SP), 25/09/2025 - A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Spare”, desdobramento da “ Operação Carbono Oculto ”, realizada em 28 de agosto. A ação mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.. Foto: Receita Federal/Divulgação
© Receita Federal/divulgação

As empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), investigadas por fraudes em combustíveis em São Paulo, movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024, segundo a Receita Federal. 

A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), em São Paulo, aponta que organização criminosa usava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As investigações revelaram que os criminosos usavam dinheiro em espécie e maquininhas (de crédito e débito) via fintechs para lavagem dos recursos ilícitos, que depois eram usados para compra de imóveis e outros bens.

Com os recursos do esquema, foram comprados bens de alto valor, como um iate de 23 metros; dois helicópteros; um Lamborghini Urus, avaliado em R$ 4 milhões; além de terrenos de mais de R$ 20 milhões.

"Estima-se que os bens identificados representem apenas 10% do patrimônio real dos envolvidos", informa a Receita.

Segundo a Receita, mais de 60 motéis, ligados ao grupo e em nome de "laranjas", teriam movimentado R$ 450 milhões, com lucro de 45 milhões. Há indícios de lavagem de dinheiro no uso de 21 CNPJs vinculados a 98 estabelecimentos de uma mesma franquia.

Apesar da movimentação bilionária, as empresas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais, entre 2020 e 2024, e pagaram R$ 25 milhões em tributos federais (2,5% da movimentação financeira). O lucro para os criminosos chegou a quase 90 milhões no período.

Ainda com a construção de 14 prédios residenciais em Santos, em 2010, o grupo movimentou R$ 260 milhões.

A Receita Federal também detectou irregularidades nas declarações de Imposto de Renda, em que membros da família do principal alvo aumentaram o patrimônio em cerca de R$ 120 milhões.

Operação Spare

A Operação Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas cidades de Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Um dos principais alvos atua há mais de 20 anos em rede de postos de combustíveis, criada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. "A estrutura foi identificada a partir da concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador de serviço, que formalmente controlava cerca de 400 postos - sendo 200 vinculados diretamente ao alvo e seus associados", diz comunicado da Receita.

>> Ouça na Radioagência Nacional:


Relacionadas
São Paulo (SP), 25/09/2025 - Entrevista coletiva no Ministério Público de São Paulo - MPSP detalha desarticulação de esquema revelado pela Operação Spare. Foto: MPSP/Divulgação
PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Haddad anuncia criação de delegacia para investigar crime organizado
Edição:
Leyberson Pedrosa/Carolina Pimentel
PCC Receita Federal lavagem de dinheiro Operação Spare multmídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bilhetes de aposta da mega-sena
Economia Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi
qui, 25/09/2025 - 21:06
O ministro das Relações Exteriores da Grécia, Giorgos Gerapetritis, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU na cidade de Nova York 17/07/2025 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Grécia vai garantir navegação segura da flotilha de Gaza em suas águas
qui, 25/09/2025 - 20:29
Marina Dias, paraescalada
Esportes Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica
qui, 25/09/2025 - 20:02
São Paulo (SP), 25/09/2025 - A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Spare”, desdobramento da “ Operação Carbono Oculto ”, realizada em 28 de agosto. A ação mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.. Foto: Receita Federal/Divulgação
Geral Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita
qui, 25/09/2025 - 19:52
Gaza, 25/09/2025 - Reunião com jornalistas em tenda improvisada para repórteres na Cidade de Gaza. Foto: Sindicato dos Jornalistas da Palestina/Divulgação
Internacional Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj
qui, 25/09/2025 - 19:48
Carl Lewis, expo cob
Esportes COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
qui, 25/09/2025 - 19:47
Ver mais seta para baixo