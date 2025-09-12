logo ebc
Executor de líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia

Líder de comunidade quilombola prejudicava interesses de traficantes
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 15:06
Brasília
Mãe Bernadete
A Polícia Civil da Bahia prendeu Josevan Dionísio dos Santos, mais conhecido como BZ, suspeito de ser o executor do homicídio da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, em 17 de agosto de 2023, no território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia.

BZ e outras pessoas armadas executaram a líder religiosa e integrante da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) após invadirem sua residência.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, nesta sexta-feira (12), em um imóvel em Simões Filho, Josevan manteve como reféns a companheira e os dois filhos.

“As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem. Uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida”, detalhou a polícia.

Após ser preso, Josevan foi conduzido à sede do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), onde passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Crimes

BZ é também suspeito de integrar “grupo criminoso atuante em Simões Filho e região, envolvido em roubos, tráfico de drogas e homicídios”, segundo a polícia da Bahia.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, os ideais da ialorixá e a sua luta para manter a ordem dentro da comunidade quilombola estava prejudicando os interesses dos líderes do tráfico de drogas da região.

Segundo os investigadores, o crime contra a líder religiosa foi motivado pela “resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais”. 

Voz ativa na defesa dos direitos humanos, Mãe Bernadete denunciava a atuação de facções criminosas na região.

“Percebendo que a liderança de Maria Bernadete impediria a expansão do comércio de entorpecentes e de outros negócios rentáveis no entorno da barragem de Pitanga dos Palmares, área de preservação ambiental, o Maquinista deu a ordem para que Bernadete fosse executada”, acrescentou a PCBA.

“No inquérito, seis pessoas foram indiciadas pelo homicídio. Cinco já foram presas e diligências continuam para localizar o último envolvido, conhecido como ‘Maquinista’, que permanece foragido”, informou por meio de nota a Polícia Civil.

mãe Bernadete líder religiosa Quilombo assassinato Polícia Civil da Bahia
Ver mais seta para baixo