logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais

Criações de várias cidades podem ser vistas até domingo
Matheus Crobelatti* - da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 19:25
São Paulo

Com mais de 200 participantes de 114 municípios paulistas e tendo como mote a cultura produzida fora do eixo das capitais, começou hoje (25) mais uma etapa do festival Revelando SP. O evento segue até domingo (28).

A programação conta com artistas e grupos que representam a cultura tradicional, como Trio Parada Dura, Adriana Farias, Barra da Saia, Almir Sater e Siba com a Orquestra de Frevo do Capibaribe, entre outros.

“Para construir um futuro precisamos entender um pouquinho daquilo que é mais tradicional. (...) A importância do Revelando é que a pessoa que mora na capital de São Paulo poderá conhecer a vida daqueles que estão em outras regiões do nosso estado e das suas histórias, para que essas tradições sejam transmitidas em cada geração e que a gente consiga fortalecer a nossa cultura tradicional”, explica Marcelo Assis, secretário-executivo da Cultura de São Paulo.

No artesanato, 105 estandes apresentam criações de diversas cidades. Alguns estandes expõem artigos religiosos, outros representam grupos, como o artesanato indígena dos Pankararu, de Guarulhos.

Arte e estética

Simone Pankararu, por exemplo, vai exibir acessórios que sua família cria por muitas gerações. Para além da estética, a arte de Simone serve simbolicamente para a proteção.

“Tem o olho de pombo, o olho de cabra e o capiá, que muitos conhecem como Lágrimas de Nossa Senhora. Todas essas sementes são usadas para proteção. A gente também trabalha com o grafismo, que remete coisas da natureza, como o jabuti, que representa na nossa cultura, força, resistência e luta,” assegura Simone.

Outros destaques da programação são: a culinária, com 71 estandes de comida caipira, doces e bebidas alcoólicas; manifestações culturais; oficinas promovidas pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo; e as experiências imersivas do espaço Experimenta!

O Festival Revelando SP é realizado na Avenida Nadir Dias Figueiredo, no bairro Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. A entrada é gratuita.

A promoção é da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Relacionadas
Tiradentes (MG), 13/09/2025 – O artista Jean D'Amérique durante leitura poética Igreja São João Evangelista, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Arte é resistência e esperança, diz poeta haitiano Jean D'Amérique
São Paulo (SP), 06/11/2024 - Chuva forte atinge o centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Chuvas em São Paulo deixam feridos e suspendem operação de montadora
Edição:
Kleber Sampaio
São Paulo Festival Revelando SP arte música
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O ministro das Relações Exteriores da Grécia, Giorgos Gerapetritis, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU na cidade de Nova York 17/07/2025 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Grécia vai garantir navegação segura da flotilha de Gaza em suas águas
qui, 25/09/2025 - 20:29
Marina Dias, paraescalada
Esportes Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica
qui, 25/09/2025 - 20:02
São Paulo (SP), 25/09/2025 - A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Spare”, desdobramento da “ Operação Carbono Oculto ”, realizada em 28 de agosto. A ação mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.. Foto: Receita Federal/Divulgação
Geral Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita
qui, 25/09/2025 - 19:52
Gaza, 25/09/2025 - Reunião com jornalistas em tenda improvisada para repórteres na Cidade de Gaza. Foto: Sindicato dos Jornalistas da Palestina/Divulgação
Internacional Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj
qui, 25/09/2025 - 19:48
Carl Lewis, expo cob
Esportes COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
qui, 25/09/2025 - 19:47
Logo da Agência Brasil
Geral Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais
qui, 25/09/2025 - 19:25
Ver mais seta para baixo