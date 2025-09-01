logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo autoriza uso da Força Nacional em terras indígenas no Amazonas

Medida é para garantir ordem e segurança em Tapauá e Lábrea
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 11:53
Brasília
FORÇA NACIONAL - Lewandowski autoriza uso de Força Nacional em terra indígena em Rondônia. Foto: Daiane Mendonça/SECOM RO
© Daiane Mendonça/SECOM RO

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas terras indígenas nos municípios de Tapauá e Lábrea, no interior do Amazonas, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial União desta segunda-feira (1º) com validade por 90 dias.

A atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonenses; a preservação da ordem pública e da segurança física de pessoas, além da proteção de bens, sejam eles públicos ou privados.

A Força Nacional atuará em articulação com os órgãos de segurança pública do Amazonas e da União.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A portaria é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Relacionadas
Brasília (DF) 12/09/2024 - Brigadistas do Prevfogo/Ibama e ICMBio combatem incêndios florestais na Terra Indígena Tenharim/Marmelos, no Amazonas Foto: Mayangdi Inzaulgarat/Ibama
Justiça prolonga uso da Força Nacional em incêndios na Amazônia Legal
06/8/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de homologação de terras indígenas. Palácio do Planalto, Brasília – DF.
Lula homologa três novas terras indígenas no Ceará
Brasília (DF), 10/04/2025 - Indígenas de várias etnias participam da marcha do acampamento terra livre (ATL). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Organizações alertam para agenda anti-indígena no Congresso Nacional
Edição:
Fernando Fraga
Força Nacional Terras Indígenas Amazonas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bragança (PA), 12/06/2025 – Viveiros de mudas de mangue do projeto Mangues da Amazônia na Vila do Tamatateua, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente UFRJ propõe "Re-Amazonizar o Brasil" no Festival do Conhecimento 2025
seg, 01/09/2025 - 15:00
Brasília (DF), 22/08/2024 - O ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante a solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ministro do STF autoriza Lira a visitar Bolsonaro em Brasília
seg, 01/09/2025 - 14:43
Brasília (DF) 01/09/2025 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar
seg, 01/09/2025 - 14:36
Gaza, 03/07/2025 - Abdullah Hammad é carregado no hospital Nasser após ter sido baleado por forças israelenses, quando tentava coletar um saco de farinha no sul de Gaza. Foto: Médicos Sem Fronteiras/Divulgação
Internacional Israel comete genocídio em Gaza, diz associação de estudiosos
seg, 01/09/2025 - 14:30
Sede da INTERPOL em Praga, na República Tcheca. Foto: Jan Polák/Wikimedia Commons
Geral PF pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista da Interpol
seg, 01/09/2025 - 14:09
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Esportes Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
seg, 01/09/2025 - 13:58
Ver mais seta para baixo