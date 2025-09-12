logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo já devolveu R$ 1,29 bi a aposentados lesados por descontos

Cerca de 2,3 milhões pensionistas aderiram ao acordo de ressarcimento
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 17:14
Brasília
Brasília (DF), 10/07/2025 - Tela do aplicativo Meu INSS. Foto: INSS/Divulgação
© INSS/Divulgação

O governo federal informou nesta sexta-feira (12) já ter restituído cerca de R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas lesados pelo esquema de cobrança de mensalidades associativas descontadas ilegalmente dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo o Ministério da Previdência Social, dos mais de 5,58 milhões de segurados do instituto que questionaram algum desconto em seus benefícios, cerca de 2,3 milhões já aderiram ao acordo de ressarcimento que o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou em julho deste ano. Número que, segundo a pasta, corresponde a sete em cada dez pessoas consideradas aptas a receber de volta os valores cobrados sem autorização.

Ainda de acordo com o ministério, até a próxima segunda-feira (15), 99% dos segurados do INSS que já assinaram o acordo terão recebido o dinheiro de volta, de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde o aposentado recebe o benefício.

O prazo para adesões continua em aberto. Podem aderir ao acordo as pessoas que sofreram descontos não autorizados entre março de 2020 e março de 2025; que contestaram algum desconto e não receberam resposta da entidade responsável pela cobrança dentro do prazo de 15 dias úteis e que tem processo na Justiça, desde que ainda não tenha recebido os valores - nesse caso, é preciso desistir da ação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

 A contestação de eventuais descontos indevidos pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS; pela central telefônica 135 ou nas agências dos Correios. Inicialmente, a contestação pode ser feita até 14 de novembro de 2025. Já a posterior adesão ao acordo poderá ser feita pelo aplicativo ou presencialmente, nas agências dos Correios.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/05/2025 - empresário Antonio Carlos Camilo Antunes é apontado pela Polícia Federal (PF) como figura central do esquema de fraudes que pode ter movimentado mais de 6 bilhões de reais de beneficiários da Previdência. Antunes era conhecido como “Careca do INSS. Foto: Linkedin/Reprodução
“Careca do INSS”, empresário e “advogado ostentação” são alvos da PF
Brasília (DF), 11/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS para ouvir o depoimento do ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
CPMI do INSS aprova quebra do sigilo bancário de investigados
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da Controladoria Geral da União, Fachada CGU, seguido dos prédios da Dataprev, do Conselho Nacional de Desenvolvimento, e da INFRA S.A. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
CGU abre 40 processos sobre descontos ilegais em pensões do INSS
Edição:
Amanda Cieglinski
INSS acordo ministério da Previdência ressarcimento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/09/2025 - Sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
sex, 12/09/2025 - 18:29
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Educação Inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética já estão abertas
sex, 12/09/2025 - 18:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
sex, 12/09/2025 - 18:09
idólar, dinheiro
Economia Dólar cai para R$ 5,35 no Brasil, menor valor em 15 meses
sex, 12/09/2025 - 18:08
São Luís (MA), 11/09/2025 - Abertura da Caravana Federativa do Maranhão. Foto: Roneymar Alves/INSS
Geral Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
sex, 12/09/2025 - 18:06
O novo ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia de posse no palácio do Planalto
Justiça Trama golpista: STM diz que perda de patentes depende de ação do MP
sex, 12/09/2025 - 18:04
Ver mais seta para baixo