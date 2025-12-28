Hoje é Dia: acordo ortográfico e São Silvestre são destaques

Confira as principais efemérides da semana entre 28/12/25 e 03/01/26

A virada de 2025 para 2026 ocorre na próxima quinta-feira e traz consigo diversas datas tradicionais de ano novo. Para além do Réveillon e o Dia da Confraternização Universal (primeiro feriado de 2026 no Brasil), o início do ano serve como marco para implementação de normas e regras.

No dia 1º de janeiro, completam-se 10 anos da implementação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com o objetivo de unificar a escrita entre os países que compartilham o idioma, a mudança de regras foi destaque em matérias da época na Agência Brasil e no Repórter Brasil.

Ainda em 1º de janeiro, temos o Dia do Domínio Público. A data celebra o período em que obras cujos direitos autorais expiram passam a ser de acesso livre para novas interpretações e adaptações. A Agência Brasil e o Repórter Brasil também já fizeram conteúdos sobre a data.

São Silvestre: 100 anos

Um pouco antes da virada do ano, temos um centenário para comemorar. No dia 31, a mais tradicional prova do atletismo brasileiro completa 100 anos. A Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo desde 1925, completa um século de história neste ano. A corrida que ocorre em ritmo de celebração também foi tema de matérias na Agência Brasil e no Repórter Brasil.

Outras datas

Ainda em 2025, temos hoje (28) a celebração da primeira exibição comercial do cinematógrafo pelos Irmãos Lumière. O evento que mudou o curso das artes e comunicação ocorreu há 130 anos e foi relembrado em 2016 e 2020 pelo História Hoje da Radioagência Nacional.

No esporte, temos duas lembranças para figuras marcantes na semana. No primeiro dia do ano, Roberto Rivellino, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, completa 80 anos. No dia 2, o goleiro Waldir Peres, falecido em 2017, completaria 75 anos. Ambos foram figuras icônicas na seleção brasileira dos anos 1970 e 1980.

Para fechar a semana, temos os 100 anos de nascimento da atriz Maria Della Costa. Ela teve a história contada e foi listada como uma das grandes damas do teatro brasileiro no programa Arte com Sérgio Britto, da TV Brasil, em 2011.

*Confira a lista completa de efemérides de 28 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026