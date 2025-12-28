Hoje é Dia: acordo ortográfico e São Silvestre são destaques
A virada de 2025 para 2026 ocorre na próxima quinta-feira e traz consigo diversas datas tradicionais de ano novo. Para além do Réveillon e o Dia da Confraternização Universal (primeiro feriado de 2026 no Brasil), o início do ano serve como marco para implementação de normas e regras.
No dia 1º de janeiro, completam-se 10 anos da implementação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com o objetivo de unificar a escrita entre os países que compartilham o idioma, a mudança de regras foi destaque em matérias da época na Agência Brasil e no Repórter Brasil.
Ainda em 1º de janeiro, temos o Dia do Domínio Público. A data celebra o período em que obras cujos direitos autorais expiram passam a ser de acesso livre para novas interpretações e adaptações. A Agência Brasil e o Repórter Brasil também já fizeram conteúdos sobre a data.
São Silvestre: 100 anos
Um pouco antes da virada do ano, temos um centenário para comemorar. No dia 31, a mais tradicional prova do atletismo brasileiro completa 100 anos. A Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo desde 1925, completa um século de história neste ano. A corrida que ocorre em ritmo de celebração também foi tema de matérias na Agência Brasil e no Repórter Brasil.
Outras datas
Ainda em 2025, temos hoje (28) a celebração da primeira exibição comercial do cinematógrafo pelos Irmãos Lumière. O evento que mudou o curso das artes e comunicação ocorreu há 130 anos e foi relembrado em 2016 e 2020 pelo História Hoje da Radioagência Nacional.
No esporte, temos duas lembranças para figuras marcantes na semana. No primeiro dia do ano, Roberto Rivellino, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, completa 80 anos. No dia 2, o goleiro Waldir Peres, falecido em 2017, completaria 75 anos. Ambos foram figuras icônicas na seleção brasileira dos anos 1970 e 1980.
Para fechar a semana, temos os 100 anos de nascimento da atriz Maria Della Costa. Ela teve a história contada e foi listada como uma das grandes damas do teatro brasileiro no programa Arte com Sérgio Britto, da TV Brasil, em 2011.
*Confira a lista completa de efemérides de 28 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026
Nascimento do treinador de basquetebol fluminense Ary Vidal (90 anos)
Primeira exibição comercial do cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual, pelos Irmãos Lumière (130 anos)
Criação de uma comissão executiva formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte ligando as cidades de Rio de Janeiro e Niterói (60 anos)
Nascimento do jogador de golfe estadunidense Tiger Woods (50 anos)
Chegada do telefone celular ao Brasil (35 anos)
Criação do Museu da Imagem e do Som de Campinas-SP (50 anos)
Morte da cantora e compositora estadunidense Natalie Cole (10 anos)
Nascimento do engenheiro industrial, geógrafo e engenheiro civil francês, naturalizado brasileiro, Henrique Morize (165 anos) - juntamente com Roquette-Pinto, foi um dos fundadores da Rádio Sociedade, posterior Rádio MEC
Chegou ao fim o período de transição do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia (5 anos)
Dia da Corrida Internacional de São Silvestre - realizada desde 1925 na cidade de São Paulo. A prova completa 100 anos de história
Nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana Maria Della Costa (100 anos)
Nascimento do ator, radialista, locutor, radioator, autor, diretor e roteirista cearense Emiliano Queiroz (90 anos)
Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (80 anos) - frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol
Fundação do Império Alemão (155 anos) - às vezes referida como Alemanha Imperial, era o estado nacional alemão que existia desde a Unificação da Alemanha em 1871 até a abdicação do Imperador Guilherme II em 1918
Formação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, ou simplesmente Reino Unido (225 anos)
Ceres, o maior e primeiro objeto conhecido no cinturão de asteroides, é descoberto por Giuseppe Piazzi (225 anos)
As colônias britânicas de Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria, Austrália Meridional, Tasmânia e Austrália Ocidental constituem a federação da Austrália; Edmund Barton é nomeado seu primeiro-ministro (125 anos)
Acordo Ortográfico de 1990 entra em vigor no Brasil em caráter definitivo e obrigatório (10 anos)
Dia da Confraternização Universal
Dia do Domínio Público
Fundação Esporte Clube Bahia (95 anos)
Nascimento do cineasta, documentarista e jornalista russo Dziga Vertov (130 anos) - fez parte do movimento construtivista, escrevendo inúmeros artigos sobre a teoria do filme
Nascimento do ex-técnico paulista de basquete Aluísio Elias Ferreira Xavier, o Lula Ferreira (75 anos)
Nascimento do futebolista e treinador paulista Waldir Peres (75 anos) - considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro
Criação do Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo (35 anos)
Nascimento do advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e político fluminense Paulo Alberto Moretzsonh Monteiro de Barros, o Artur da Távola (90 anos) - foi apresentador de um programa sobre música na Rádio MEC
Morte do acordeonista paulista José Carlos Ferrarezi, o Robertinho do Acordeon (20 anos)
Gravação do álbum Afro-sambas, do violonista Baden Powell e do compositor e cantor Vinicius de Moraes (60 anos)
Entra em vigor o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (50 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.