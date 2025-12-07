Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Esta segunda semana de dezembro é fortemente marcada pela cultura nacional. Vamos falar primeiramente da escritora e jornalista ucraniana, naturalizada brasileira, Clarice Lispector, que nasceu em 10 de dezembro de 1920 e faleceu em 9 de dezembro de 1977. Aos 20 anos de idade, Clarice já escreveu seu primeiro texto literário. Sua vasta obra é amplamente reconhecida, com romances como "Água viva” (1973) e a "A hora da estrela” (1977), além de contos, crônicas e literatura infantil. Seu centenário, comemorado em 2020, rendeu várias homenagens dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), como esta reportagem da Agência Brasil, este especial da Rádio MEC, uma edição especial do programa Recordar é TV, da TV Brasil, e um capítulo do Caminhos da Reportagem, também exibido pela emissora. Em 2022, uma nova biografia trouxe informações inéditas sobre a escritora, como mostrou o Arte Clube, da Rádio MEC.

Outro gigante da nossa cultura – desta vez da música – foi o sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa. O "Poeta da Vila" nasceu em 11 de dezembro de 1910. Despontando na década de 30, Rosa incorporou em sua música a forma de compor e a cadência melódica do samba feito pelos malandros do morro, trazendo um tom de crônica social e política em suas letras. Quem, ao menos, não ouviu falar nas músicas “Com que roupa”, “Fita amarela” e “Gago apaixonado”? Noel Rosa foi homenageado nesta edição deste ano do Arte Clube, da Rádio MEC, e pela TV Brasil no Repórter Brasil, em 2010, e no programa Fique Ligado (2018).

O terceiro aniversariante da semana é Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, que nasceu no dia 13 de dezembro de 1912. Para homenageá-lo, a data marca o Dia Nacional do Forró. Nascido em Exu, no sertão de Pernambuco, Gonzaga popularizou o forró em todo o Brasil, se tornando o maior ícone desse ritmo que carrega fortes traços da população e da cultura do Nordeste. Em 2012, ano do centenário do mestre da sanfona, o Portal EBC publicou este especial, e a TV Brasil exibiu este capítulo especial do Caminhos da Reportagem e esta reportagem do Repórter Rio.

O forró foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil em 2021, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional. Luiz Gonzaga e o Dia Nacional do Forró também foram destaque em 2022, no Repórter Brasil, da TV Brasil, e no programa É tudo Brasil, da Rádio Nacional.

Combate à corrupção

No dia 9 de dezembro celebramos o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção. A data foi criada por ocasião da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003, no México. O tratado foi ratificado pelo Brasil em 2005. A efeméride foi tema do programa Trocando em Miúdos, da Rádio Nacional, veiculado em 2016, e desta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2017. O trabalho dos órgãos brasileiros para dar mais transparência aos atos do poder público e combater a corrupção foi abordado pela TV Brasil nos jornais Brasil em Dia e Repórter Brasil, em edições de 2021.

Direitos humanos

O Dia da Criança Especial, celebrado em 9 de dezembro, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os direitos, potencialidades e necessidades das crianças com deficiência ou necessidades especiais. Nessa temática, a importância da educação inclusiva foi abordada pelo Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em edição de 2020, e pela TV Brasil no Programa Especial, em edição de 2017. E a Agência Brasil falou sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), em 2021.

No dia 10 de dezembro de 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Por isso, a data marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Radioagência Nacional e o Repórter Brasil, da TV Brasil, falaram sobre o aniversário da Declaração da ONU, em 2018 e 2020, respectivamente. A efeméride foi abordada ainda pelo Revista Brasil, da Rádio Nacional, em 2015. E a Agência Brasil, em janeiro deste ano, falou sobre o aumento das denúncias de violação de direitos humanos no Brasil, que cresceram 22% em um ano.

No Brasil, o Censo 2022 indica que 14,4 milhões de pessoas (7,3% da população com dois anos ou mais de idade) possuem algum tipo de deficiência visual. Chamar a atenção para os direitos e a necessidade de inclusão é o objetivo do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado em 13 de dezembro. A data existe desde 1961. A Agência Brasil abordou no início deste ano as causas da deficiência visual na infância. O combate ao preconceito e à discriminação foram tratados em edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2020. E o Programa Especial, também exibido pela emissora, em 2015 falou da importância de ferramentas como o Braille e os audiolivros para a educação dessas pessoas.

Direitos dos animais

Em 10 de dezembro temos o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, efeméride criada há 20 anos pela organização não-governamental (ONG) inglesa Uncaged como forma de chamar a atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos de direitos, capazes de sentir e sofrer. Nos últimos anos, o Brasil evoluiu sua legislação nesse sentido. Em 2020 foi sancionada lei que aumenta a pena para quem pratica maus tratos contra animais, como noticiou a Agência Brasil.

Neste ano de 2025, foi sancionada uma nova lei, que proíbe o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, como destacou este outro texto da Agência Brasil e a Radioagêncio Nacional. A TV Brasil falou sobre o tema no capítulo “Sobre animais e direitos”, do Caminhos da Reportagem, exibido em 2016. E o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, entrevistou uma pesquisadora sobre a evolução da legislação e o conceito de guarda responsável, em 2020.

Defensor da paz

No dia 8 de dezembro a morte de John Lennon, cantor, compositor e ativista da paz britânico, completa 45 anos. O co-fundador da banda "The Beatles" foi assassinado com quatro tiros disparados por Mark David Chapman na frente de seu prédio, em Nova York. Chapman não resistiu à prisão e afirmou que era um fã dos Beatles até o cantor declarar que o grupo inglês era mais famoso que Jesus Cristo. Além disso, as canções do artista que se referiam à religião teriam despertado o ódio do assassino. O trágico episódio foi relembrado no História Hoje, da Rádio Nacional, em 2017, e pelo Fique Ligado, da TV Brasil, em 2018.

A Voz

Frank Sinatra, cantor, ator americano e considerado como possuidor de uma das vozes mais bonitas do mundo, nasceu no dia 12 de dezembro de 1915. Ele iniciou a carreira como cantor em bandas de jazz, mas a partir de 1943 iniciou suas atuações como solista. Interpretou canções conhecidas mundialmente, como “My Way” e “Strangers in the night”. Também participou de diversos filmes e recebeu o Oscar de ator coadjuvante por seu papel em “A Um Passo da Eternidade”. O Repórter Brasil, da TV Brasil, celebrou o centenário do astro em 2015. O História Hoje, da Rádio Nacional, rememorou sua vida e obra, em 2016. A emissora também prestou novas homenagens em 2017, no programa Momento Três, e em 2021, no Jazz Livre.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 7 a 13 de Dezembro de 2025*

Dezembro de 2025 7/12 Sonda Galileo chega a Júpiter, pouco mais de seis anos depois de ter sido lançada pelo ônibus espacial Atlantis durante a missão STS-34 (30 anos) Sonda Akatsuki entra em órbita com sucesso em torno de Vênus cinco anos após a primeira tentativa (10 anos) O embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher é sequestrado no Brasil (55 anos) - em troca da vida do embaixador suíço, a VPR exigiu do governo a libertação de 70 presos políticos. Como adendo, exigiam o congelamento geral dos preços por 90 dias e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro. Na época, foi o mais alto preço cobrado pela libertação de um diplomata sequestrado Dia Internacional da Aviação Civil - comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil. Foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da "Convenção sobre a Aviação Civil Internacional". Tem como finalidade gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados 8/12 Morte do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (45 anos) - co-fundador da banda "The Beatles". O músico John Lennon foi assassinado por um fã na frente de seu prédio, em Nova York (45 anos) Acontece a primeira aplicação da vacina contra a covid-19 no Reino Unido (5 anos) Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292, de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no inciso IV do artigo nº 62 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966 9/12 Nascimento do compositor fluminense Francisco da Silva Fárrea Júnior, o Paquito (110 anos) - lançador de grandes sucessos de carnaval, algumas de suas marchas e sambas tornaram-se clássicos de nossa música Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data reconhecida pela ONU Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58, de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006 Dia da Criança Especial 10/12 Morte do compositor e jornalista paulista David Nasser (45 anos) Nascimento da escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector (105 anos) Criação da Reserva Biológica de Una (BA) (40 anos) - unidade de conservação integral localizada no sul da Bahia, que representa um dos últimos remanescentes das florestas costeiras do estado, com a principal área protegida do mico-leão-de-cara-dourada Dia do Palhaço Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 Dia Internacional dos Direitos Animais - criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, com a finalidade de chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer 11/12 Nascimento do sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa, "O Poeta da Vila" (115 anos) Nascimento do guitarrista fluminense, violinista, baixista e compositor de jazz Dudu Caribé, nome artístico de Eduardo del Águila Caribé (55 anos) Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245, de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da Unesco Dia Nacional das Apaes - comemoração no Brasil, estabelecida pela Lei nº 10.242, de 19 de junho de 2001. Tem como finalidade marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a primeira Apae do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais Dia Nacional do Tango na Argentina 12/12 Dia do Profissional das Relações Públicas Nascimento do cantor e ator estadunidense Francis Albert Sinatra, o Frank Sinatra (110 anos) Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU Lançamento do "Ópera Rádio", na Rádio Sociedade (101 anos) 13/12 Dia Nacional do Forró - em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual - data instituída em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.