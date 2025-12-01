Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de dezembro de 2025

Chegamos ao último mês de 2025. Dezembro, tradicionalmente, é permeado por celebrações e reflexões. Neste mês de “balanço”, temos um feriado nacional e a chegada da estação mais quente do ano no Hemisfério Sul.

O feriado é no dia 25 de dezembro. A data é marcada por um dos dias mais significativos do calendário cristão: o Natal. Para além de ser uma confraternização religiosa, a data segue tradições familiares e troca de presentes. A Radioagência Nacional e o Revista Brasil (Rádio Nacional) já falaram sobre estes ritos:

Outra data de destaque em dezembro é o solstício de verão no Hemisfério Sul. No dia 21 de dezembro, às 12h03, a estação mais quente do ano começa oficialmente no Brasil. O fenômeno que simboliza o dia mais longo do ano já foi tema de conteúdos da Agência Brasil e Repórter Brasil.

O mês de dezembro também tem dois dias importantes na história recente. No dia 8 de dezembro, a primeira aplicação da vacina contra a covid-19 (doença que assolava o mundo no momento) completa 5 anos. Foi nesta data, em 2020, que o Reino Unido iniciou a campanha de vacinação contra a doença e deu o primeiro passo para o fim da pandemia. O episódio foi notícia na Agência Brasil, Radioagência Nacional e TV Brasil.

No dia 21, completam-se 10 anos do incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. O episódio causou a morte de uma pessoa (que trabalhava como bombeiro civil no local) e a perda de um patrimônio histórico inestimável. O local ficou fechado por seis anos e toda a cronologia foi relembrada nesta matéria da Radioagência Nacional.

Dezembro também tem um centenário e um bicentenário. Amanhã, 2 de dezembro, o nascimento do último imperador do Brasil, Dom Pedro II, completa 200 anos. Nascido no Rio de Janeiro, ele assumiu o trono do Brasil com cinco anos e teve a trajetória contada no História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2015.

No último dia do ano, 31 de dezembro, é realizada a 100ª edição da Corrida de São Silvestre. A mais tradicional corrida de rua do calendário do país completa 100 anos e reúne atletas de elite e amadores nas ruas da cidade de São Paulo. Detalhes sobre a prova foram contados no Repórter Brasil e Agência Brasil em 2024.

As causas sociais e de conscientização também têm espaço de destaque em dezembro. Logo no início do mês, no dia 1º, o mundo se une no Dia Mundial de Combate à Aids. A data, que busca reforçar a importância da prevenção e do acesso ao tratamento, foi tema de uma edição do Viva Maria em 2024:

No dia 4 é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar os desafios e conquistas em torno da acessibilidade e da igualdade de direitos das pessoas com deficiência, a data foi destaque do Programa Especial (TV Brasil) em 2015 e Revista Brasil (Rádio Nacional) em 2020.

Para fechar as datas do mês, há duas celebrações em 10 de dezembro: o Dia Internacional dos Direitos Humanos (que relembra a proclamação da Declaração Universal de 1948) e o Dia Internacional dos Direitos Animais (criado para convidar à reflexão sobre a relação ética dos seres humanos com os demais seres vivos). Rádio Nacional abordou as datas em 2015 (com uma entrevista que falava sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos no Revista Brasil) e em 2020 (com uma edição especial do Tarde Nacional sobre o Dia Internacional dos Direitos Animais):

Dezembro de 2025

1º/12

Morte do ator e dublador paulista Mário Ribeiro Vilela (20 anos) - foi o dublador oficial de Édgar Vivar no Brasil, que entre diversos personagens interpretava o Seu Barriga e Nhonho do seriado Chaves, personagens de maior destaque que Vilela dublou Construção do Eurotúnel (35 anos) - encontro de dois túneis de 40 metros abaixo do solo do Canal da Mancha num crossover (passagens que permitem trens passar de um túnel a outro). Tornou possível caminhar em terra seca da Inglaterra à Europa pela primeira vez desde o fim da última glaciação, mais de 13 mil anos atrás Rosa Louise McCauley, mais conhecida por Rosa Parks, tornou-se conhecida por ter-se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery, e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista (70 anos) Tenista brasileiro Gustavo Kuerten atinge pela primeira vez o posto de nº 1 do mundo no tênis profissional da ATP (25 anos) Dia Mundial de Combate à Aids - comemoração internacional que conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). Está mencionada na Resolução A/RES/43/15, de 27 de outubro de 1988, da 38ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em prol da prevenção e controle da Aids, sendo celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo Estreia da Série Clássicos do Ouvinte, na MEC FM (18 anos) Primeira transmissão da TV Brasil (18 anos)

2/12

Morte do saxofonista, trompetista e compositor pernambucano Levino Ferreira (135 anos) Nascimento do imperador fluminense Pedro II (200 anos) - o segundo e último monarca do Império do Brasil Dia Internacional da Abolição da Escravidão - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 50/167, de 22 de dezembro de 1995, para marcar a data da aprovação da Resolução Nº 317 da 4ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, em 2 de dezembro de 1949, que então adotou a "Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de Outrem" Dia Nacional do Samba Dia Nacional da Astronomia

3/12

Criação do Manifesto Republicano (155 anos) - declaração publicada pelos membros dissidentes do Partido Liberal (luzias), liderados por Quintino Bocaiúva e Joaquim Saldanha Marinho (mestre maçônico do Grande Oriente). Ambos haviam decidido formar um Clube Republicano no Rio de Janeiro, com o ideário de derrubada da Monarquia e o estabelecimento da República Federativa no país Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - comemoração instituída pela 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 47/3, de 14 de outubro de 1992, para marcar a data da adoção do "Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência", que foi criado em 3 de dezembro de 1982, em outra assembleia da ONU Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria

4/12

Morte do cantor, compositor, radialista e cineasta gaúcho Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, Rei do Disco (40 anos) - é o artista que mais vendeu no Brasil, tendo comercializado mais de 190 milhões de discos. Considerado pelos gaúchos um ícone da música tradicionalista de seu estado e também considerado o rei da música regionalista Morte do compositor fluminense Paulo Barbosa (70 anos) Nascimento do ex-presidente gaúcho Emílio Garrastazu Médici (120 anos) - governou durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) Decreto de Dom João cria, no Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, atualmente chamada de Academia Militar das Agulhas Negras (215 anos) Privatização da Companhia Energética de Brasília, a CEB (5 anos)

5/12

Morte da atriz e cantora fluminense Marília Pêra (10 anos) Desaparecimento do Vôo 19 - esquadrilha de cinco aviões Grumman TBF Avenger - no Triângulo das Bermudas, em um dos mistérios da aviação mais famosos da história (80 anos) Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212, de 17 de dezembro de 1985 Dia Mundial do Solo - comemoração instituída em agosto de 2002, no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo, para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo Dia Nacional da Pastoral da Criança - comemoração instituída pela lei nº 11.583, de 28 de novembro de 2007. Tem como finalidade marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis (PR), por iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira Zilda Arns Neumann, com o apoio do então arcebispo da cidade brasileira de Londrina (PR), Dom Geraldo Majella Agnelo

6/12

Nascimento do escritor, diretor, dramaturgo e ator fluminense Sérgio Fonta (75 anos) Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres - comemorado no Canadá e ratificado no Brasil pela Lei nº 11.489 de 20, de junho de 2007 Dia Nacional do Extensionista Rural

7/12

Sonda Galileo chega a Júpiter, pouco mais de seis anos depois de ter sido lançada pelo ônibus espacial Atlantis durante a missão STS-34 (30 anos) Sonda Akatsuki entra em órbita com sucesso em torno de Vênus cinco anos após a primeira tentativa (10 anos) O embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher é sequestrado no Brasil (55 anos) - em troca da vida do embaixador suíço, a VPR exigiu do governo a libertação de 70 presos políticos. Como adendo, exigiam o congelamento geral dos preços por 90 dias e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro. Na época, foi o mais alto preço cobrado pela libertação de um diplomata sequestrado Dia Internacional da Aviação Civil - comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil. Foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da "Convenção sobre a Aviação Civil Internacional". Tem como finalidade gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados

8/12

Morte do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (45 anos) - co-fundador da banda "The Beatles". O músico John Lennon foi assassinado por um fã na frente de seu prédio, em Nova York (45 anos) Acontece a primeira aplicação da vacina contra a covid-19 no Reino Unido (5 anos) Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292, de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no inciso IV do artigo nº 62 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966

9/12

Nascimento do compositor fluminense Francisco da Silva Fárrea Júnior, o Paquito (110 anos) - lançador de grandes sucessos de carnaval, algumas de suas marchas e sambas tornaram-se clássicos de nossa música Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data reconhecida pela ONU Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58, de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006 Dia da Criança Especial

10/12

Morte do compositor e jornalista paulista David Nasser (45 anos) Nascimento da escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector (105 anos) Criação da Reserva Biológica de Una (BA) (40 anos) - unidade de conservação integral localizada no sul da Bahia, que representa um dos últimos remanescentes das florestas costeiras do estado, com a principal área protegida do mico-leão-de-cara-dourada Dia do Palhaço Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 Dia Internacional dos Direitos Animais - criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, com a finalidade de chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer

11/12

Nascimento do sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa, "O Poeta da Vila" (115 anos) Nascimento do guitarrista fluminense, violinista, baixista e compositor de jazz Dudu Caribé, nome artístico de Eduardo del Águila Caribé (55 anos) Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245, de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da Unesco Dia Nacional das Apaes - comemoração no Brasil, estabelecida pela Lei nº 10.242, de 19 de junho de 2001. Tem como finalidade marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a primeira Apae do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais Dia Nacional do Tango na Argentina

12/12

Dia do Profissional das Relações Públicas Nascimento do cantor e ator estadunidense Francis Albert Sinatra, o Frank Sinatra (110 anos) Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU Lançamento do "Ópera Rádio", na Rádio Sociedade (101 anos)

13/12

Dia Nacional do Forró - em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual - data instituída em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré

14/12

Guerra Civil Iugoslava: Acordo de Dayton é assinado em Paris pelos líderes da República Federal da Iugoslávia, Croácia e Bósnia Herzegovina (30 anos) Dia Nacional de Combate à Pobreza - comemoração no Brasil, instituída pela Lei nº 11.172, de 6 de setembro de 2005

15/12

Morte do escrivão português Pero Vaz de Caminha (525 anos) - fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral, navegador português que reivindicou a posse das terras do Brasil em nome de Portugal, e foi responsável por descrever as primeiras impressões na chegada ao país, em 1500 Usina Nuclear de Chernobil é desligada (20 anos) Dia Nacional da Economia Solidária Dia Internacional do Chá - começou como uma resposta à crise da indústria do chá em 1998. Tem como finalidade chamar atenção para os problemas da produção do chá que os trabalhadores das plantações enfrentam Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data Primeira transmissão da Rádio Nacional do Alto Solimões (19 anos)

16/12

Nascimento do poeta fluminense Olavo Bilac (160 anos) - conhecido como "o príncipe dos poetas brasileiros" Nascimento do político, advogado e industrial mineiro João Pinheiro da Silva (165 anos) Morte do professor, filólogo, poeta pernambucano e membro fundador da Academia Brasileira de Letras José Júlio da Silva Ramos (95 anos) Rei D. João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves (210 anos) Tratado internacional, firmado em Portugal, do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (35 anos). Firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial Portuguesa

17/12

Nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven (255 anos) Nascimento do escritor gaúcho Érico Veríssimo (120 anos) Inauguração do Museu do Amanhã (10 anos) - o projeto é de um dos arquitetos mais arrojados do mundo, o espanhol Santiago Calatrava

18/12

Morte do compositor, maestro e professor fluminense Francisco Manuel da Silva (160 anos) - foi o autor de uma única peça que se tornou célebre, a melodia do atual Hino Nacional Brasileiro O líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), é eleito o primeiro presidente indígena da história da Bolívia (20 anos) Dia Nacional do Museólogo - comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a "Semana dos Museus" no Brasil Dia Internacional dos Migrantes Aprovação da Lei 3.848, de autoria do deputado federal João Batista de Vasconcellos Torres, que constituía a criação da Universidade Federal Fluminense (UFF) (65 anos)

19/12

Morte do cronista capixaba Rubem Braga (35 anos) Morte do compositor pernambucano Edgar Ferreira (30 anos) Morte do psiquiatra alemão Alois Alzheimer (110 anos) - realizou notáveis contribuições no estudo da doença que leva o seu nome Fundação do Núcleo Bandeirante (69 anos)

20/12

Nascimento do escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista baiano Ricardo Cravo Albin (85 anos) - durante o mês de novembro de 2004, nas comemorações dos seus 30 anos de serviços prestados à Rádio MEC, foram feitos na emissora vários programas em sua homenagem, como o "Especial RCA", apresentado em duas partes, e ainda o "Ao vivo entre amigos", programa no qual recebeu diversos convidados com os quais trabalhou nos 30 anos de carreira na emissora Morte do cantor catarinense Reinold Correia de Oliveira, o Nuno Roland (50 anos) - em 1936 foi para o Rio de Janeiro, onde assinou contrato com a Rádio Nacional, inaugurando a emissora e seu "cast", em 12 de setembro daquele ano Morte da atriz fluminense Nicette Bruno (5 anos) Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude (40 anos) Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 60/209, de 22 de dezembro de 2005

21/12

Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul Incêndio de grandes proporções destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz (10 anos)

22/12

Morte da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (20 anos) Nascimento do instrumentista e cantor gaúcho Xirú Missioneiro (60 anos) Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Henrique Foréis Domingues, conhecido como Almirante (45 anos) - recebeu a alcunha de "Maior Patente do Rádio", no período conhecido como Era de Ouro do Rádio Fundação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Brasil (Dieese) (70 anos)

23/12

Nascimento da cantora paulista Maria Christina Buarque de Hollanda, a Cristina Buarque (75 anos) Morte do radialista e locutor desportivo mineiro Jorge Curi (40 anos) - em 1943, teve a chance de fazer um teste para a Rádio Nacional, onde permaneceu até 1972, quando se transferiu para a Rádio Globo Fundação do Partido Republicano Feminino por Leolinda Castro (115 anos) Fundação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) (65 anos)

24/12

Morte do político paulista Orestes Quércia (15 anos) Fundação da Klu Klux Klan, organização terrorista formada por supremacistas brancos, consolidada em uma pequena cidade do Tennessee, Estados Unidos (160 anos) Fundação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (120 anos)

25/12

Carlos Magno foi coroado como primeiro Imperador do Sacro Império Romano (1225 anos) Natal

26/12

É fundada a cidade de Londrina, no Paraná (em 1908) A União Soviética é oficialmente dissolvida em 1991. Mikhail Gorbachev renuncia ao cargo de presidente da URSS no dia anterior, e o país deixa de existir formalmente Nascimento de Dona Ivone Lara, cantora e compositora, considerada uma das maiores damas do samba (em 1917) Nascimento de Jared Leto, ator e cantor norte-americano, vencedor do Oscar (em 1971) Nascimento de Mao Tsé-Tung (Mao Zedong), líder revolucionário chinês e fundador da República Popular da China (em 1893)

27/12

Morte do apresentador de televisão paulista Jacinto Figueira Júnior, conhecido como "O Homem do Sapato Branco" (20 anos) Fundo Monetário Internacional é formalmente criado, com a assinatura de um acordo entre 29 nações (80 anos)

28/12

Nascimento do treinador de basquetebol fluminense Ary Vidal (90 anos) Primeira exibição comercial do cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual, pelos Irmãos Lumière (130 anos)

29/12

Criação de uma comissão executiva formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte ligando as cidades de Rio de Janeiro e Niterói (60 anos)

30/12

Nascimento do jogador de golfe estadunidense Tiger Woods (50 anos) Chegada do telefone celular ao Brasil (35 anos) Criação do Museu da Imagem e do Som de Campinas (SP) (50 anos)

31/12