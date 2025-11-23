Hoje é Dia: memória de Érico Veríssimo e Maradona são destaques
Datas que relembram a perda de figuras célebres estão entre os principais destaques da semana entre os dias 23 e 29 de novembro de 2025. No dia 28, a morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo completa nada menos do que 50 anos. Autor de obras que se tornaram clássicos, como “O Tempo e o Vento” e “Incidente em Antares”, ele teve a história contada pelo História Hoje (da Radioagência Nacional) em 2017 e recebeu uma homenagem póstuma no especial O Continente de Érico, exibido na TV Brasil em 2009.
No dia 25, a morte de outra figura marcante completa 5 anos. Foi em 25 de novembro de 2020 que o mundo se despediu de Diego Armando Maradona. Considerado um dos maiores jogadores de futebol da história (para alguns, o maior jogador da história), ele deixou o nome marcado por jogadas e por polêmicas. A TV Brasil já contou alguns episódios da sua história como o gol antológico contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 e a conquista da Copa daquele ano.
Um dia antes, em 24 de novembro de 2020, o Brasil perdeu outra personalidade ligada ao esporte: o jornalista e apresentador Fernando Vanucci. Com sua voz inconfundível e bordões, como o clássico “Alô, você!”, Vanucci foi referência na cobertura esportiva e no jornalismo televisivo e foi homenageado na época pelo Rádio Sociedade.
Datas de reflexão
A semana também traz reflexões profundas sobre causas sociais. Em 25 de novembro celebra-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reforçar a luta contra um problema estrutural que atinge milhões de mulheres no mundo todo. A data já foi destaque no Viva Maria (Rádio Nacional da Amazônia) e Repórter Brasil (TV Brasil):
Quatro dias depois, em 29 de novembro, é o Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino. Criada pela ONU em 1947, a data marca a resolução que tratou da partilha da Palestina e abriu caminho para a criação do Estado de Israel. Mais de sete décadas depois, o tema continua atual por conta dos conflitos na Faixa de Gaza. No ano passado, o Repórter Brasil fez um conteúdo sobre a data.
Saúde
Na semana há, ainda, três datas ligadas à saúde. Em 23 de novembro é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, voltado para a conscientização sobre diagnóstico precoce e tratamento adequado, que podem salvar vidas e trazer esperança a milhares de famílias. A data já foi destaque na Agência Brasil e programas como Revista Rio (Rádio Nacional) e Repórter Brasil (TV Brasil):
No dia 25, celebra-se o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data de valorização da solidariedade, fundamental para manter os estoques dos hemocentros e garantir o atendimento a quem precisa. A Radioagência Nacional e o Repórter Brasil já falaram sobre a data:
Para fechar a semana, temos o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama, em 27 de novembro. A data, que reforça a importância da detecção precoce dessa doença que ainda é uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil, já foi tema de debates no Revista Brasil e no Brasil em Dia.
*Confira a lista completa de efemérides de novembro de 2025
Início da Intentona Comunista no Brasil (90 anos)
Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil
Morte do radialista, jornalista e apresentador mineiro Fernando Vanucci (5 anos)
Nascimento do escritor português Eça de Queiroz (180 anos)
Morte do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (5 anos)
Nascimento do general e ditador chileno Augusto Pinochet (110 anos)
Albert Einstein conclui sua Teoria da Relatividade Geral, apresentando o ensaio "Movimento Eletrodinâmico dos Corpos" para a Academia de Ciências da Prússia (110 anos)
Dia Nacional do Doador de Sangue
Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - comemoração internacional, ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999
Dia Nacional da Baiana de Acarajé - comemoração criada pela Lei Nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, que tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do estado da Bahia
Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (95 anos)
Nascimento do escritor paulista Raduan Nassar (90 anos) - recebeu o Prêmio Camões em 2016
Nascimento do lutador de artes marciais, ator e cineasta sino-americano Lee Jun-fan, o Bruce Lee (85 anos)
Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama
Dia dos Profissionais de Segurança do Trabalho
Morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo (50 anos)
Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino - comemoração internacional instituída pela ONU. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da resolução Nº 181, de 29 de novembro de 1947, na 2ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel
