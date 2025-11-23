Hoje é Dia: memória de Érico Veríssimo e Maradona são destaques

Confira as principais efemérides da semana na seção Hoje é Dia

Datas que relembram a perda de figuras célebres estão entre os principais destaques da semana entre os dias 23 e 29 de novembro de 2025. No dia 28, a morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo completa nada menos do que 50 anos. Autor de obras que se tornaram clássicos, como “O Tempo e o Vento” e “Incidente em Antares”, ele teve a história contada pelo História Hoje (da Radioagência Nacional) em 2017 e recebeu uma homenagem póstuma no especial O Continente de Érico, exibido na TV Brasil em 2009.

No dia 25, a morte de outra figura marcante completa 5 anos. Foi em 25 de novembro de 2020 que o mundo se despediu de Diego Armando Maradona. Considerado um dos maiores jogadores de futebol da história (para alguns, o maior jogador da história), ele deixou o nome marcado por jogadas e por polêmicas. A TV Brasil já contou alguns episódios da sua história como o gol antológico contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 e a conquista da Copa daquele ano.

Um dia antes, em 24 de novembro de 2020, o Brasil perdeu outra personalidade ligada ao esporte: o jornalista e apresentador Fernando Vanucci. Com sua voz inconfundível e bordões, como o clássico “Alô, você!”, Vanucci foi referência na cobertura esportiva e no jornalismo televisivo e foi homenageado na época pelo Rádio Sociedade.

Datas de reflexão

A semana também traz reflexões profundas sobre causas sociais. Em 25 de novembro celebra-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reforçar a luta contra um problema estrutural que atinge milhões de mulheres no mundo todo. A data já foi destaque no Viva Maria (Rádio Nacional da Amazônia) e Repórter Brasil (TV Brasil):

Quatro dias depois, em 29 de novembro, é o Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino. Criada pela ONU em 1947, a data marca a resolução que tratou da partilha da Palestina e abriu caminho para a criação do Estado de Israel. Mais de sete décadas depois, o tema continua atual por conta dos conflitos na Faixa de Gaza. No ano passado, o Repórter Brasil fez um conteúdo sobre a data.

Saúde

Na semana há, ainda, três datas ligadas à saúde. Em 23 de novembro é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, voltado para a conscientização sobre diagnóstico precoce e tratamento adequado, que podem salvar vidas e trazer esperança a milhares de famílias. A data já foi destaque na Agência Brasil e programas como Revista Rio (Rádio Nacional) e Repórter Brasil (TV Brasil):

No dia 25, celebra-se o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data de valorização da solidariedade, fundamental para manter os estoques dos hemocentros e garantir o atendimento a quem precisa. A Radioagência Nacional e o Repórter Brasil já falaram sobre a data:

Para fechar a semana, temos o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama, em 27 de novembro. A data, que reforça a importância da detecção precoce dessa doença que ainda é uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil, já foi tema de debates no Revista Brasil e no Brasil em Dia.

*Confira a lista completa de efemérides de novembro de 2025

Novembro de 2025 23/11 Início da Intentona Comunista no Brasil (90 anos) Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil 24/11 Morte do radialista, jornalista e apresentador mineiro Fernando Vanucci (5 anos) 25/11 Nascimento do escritor português Eça de Queiroz (180 anos) Morte do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (5 anos) Nascimento do general e ditador chileno Augusto Pinochet (110 anos) Albert Einstein conclui sua Teoria da Relatividade Geral, apresentando o ensaio "Movimento Eletrodinâmico dos Corpos" para a Academia de Ciências da Prússia (110 anos) Dia Nacional do Doador de Sangue Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - comemoração internacional, ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional da Baiana de Acarajé - comemoração criada pela Lei Nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, que tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do estado da Bahia 26/11 Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (95 anos) 27/11 Nascimento do escritor paulista Raduan Nassar (90 anos) - recebeu o Prêmio Camões em 2016 Nascimento do lutador de artes marciais, ator e cineasta sino-americano Lee Jun-fan, o Bruce Lee (85 anos) Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama Dia dos Profissionais de Segurança do Trabalho 28/11 Morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo (50 anos) 29/11 Morte do escritor gaúcho Érico Veríssimo (50 anos) Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino - comemoração internacional instituída pela ONU. Tem como finalidade marcar a data da aprovação da resolução Nº 181, de 29 de novembro de 1947, na 2ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

