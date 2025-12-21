Hoje é Dia: Natal, ecologia e Cristina Buarque são destaques

Confira as efemérides da semana entre 21 e 27 de dezembro.

A principal efeméride dessa semana é, claro, o Natal. A data máxima do cristianismo reúne as famílias para momentos de confraternização, perdão das desavenças e celebração do nascimento de Jesus Cristo. Também é uma época de intensa movimentação da economia, com a compra de itens para a ceia e a troca de presentes.

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sempre abordam as expectativas dos setores de comércio e serviços, como nesta reportagem da Agência Brasil, publicada no ano passado. Não podemos nos esquecer das ações de assistência aos mais necessitados nesta época, como mostra esta outra matéria da Agência.

E o programa Viva Maria, da Rádio Nacional, trouxe importantes dicas de saúde para as festividades de fim de ano, em edição de 2021.

Em dezembro temos o Dia do Solstício de Verão no Hemisfério Sul, que este ano cai no dia 21. O solstício é um dia do ano mais longo que os demais. O fenômeno é o momento em que o hemisfério está mais voltado para o sol, ficando iluminado por mais tempo, como explica esta reportagem do Portal EBC, de 2014, e esta da Agência Brasil, publicada em 2020.

Em 22 de dezembro é celebrado o Dia da Consciência Ecológica, data que surgiu na década de 1970 e tem como principal objetivo promover a reflexão sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e incentivar práticas sustentáveis. No Brasil, a efeméride é comemorada de maneira informal.

O Nacional Jovem da Rádio Nacional, abordou a temática sobre a ótica das novas gerações, em 2023. E a Agência Brasil trouxe em reportagem de 2024 uma importante pesquisa, que mostra que mais de 95% dos brasileiros afirmam ter consciência das mudanças climáticas.

No dia 23 de dezembro de 1950 nasceu a cantora paulista Maria Christina Buarque de Hollanda, a Cristina Buarque, que completaria 75 anos se estivesse viva. Com sua voz suave, a irmã do conhecidíssimo Chico Buarque também ajudou a escrever a história do samba e da MPB. O Momento Três, da Rádio Nacional, celebrou sua vida e obra quando ela fez 65 anos, em 2015. Cristina faleceu em abril deste ano, em virtude de complicações de um câncer, como noticiou a Radioagência Nacional e a Agência Brasil.

Há 40 anos, em 23 de dezembro de 1985, morria o radialista e locutor esportivo mineiro Jorge Curi. Um talento que trabalhou durante 30 anos na Rádio Nacional, veículo da EBC. Considerado um dos melhores locutores de seu tempo, Jorge narrou nada menos que nove Copas do Mundo e duas Olímpiadas, e também se destacou na narração de provas de automobilismo. A Rádio Nacional prestou homenagem ao seu colaborador em duas edições do programa Todas as vozes. A primeira em 2015 e a segunda em 2016.

Esta semana também temos uma lembrança triste. No dia 21 de dezembro o incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, em São Paulo, completa dez anos. Mesmo com o local fechado para visitação no dia da tragédia, um brigadista morreu. Ele foi encontrado desacordado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O incêndio foi destaque desta reportagem da Agência Brasil e também na TV Brasil, em 2016, nos jornais Repórter Brasil e Repórter São Paulo. Em 2021, o História Hoje, da Rádio Nacional, relembrou o episódio, seis anos depois.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 21 a 27 de Dezembro de 2025*

Dezembro de 2025 21/12 Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul Incêndio de grandes proporções destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz (10 anos) 22/12 Dia da Consciência Ecológica - data surgida na década de 1970 que tem como principal objetivo promover a reflexão sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e incentivar práticas sustentáveis Estado de Rondônia é criado como unidade federativa do Brasil Morte da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (20 anos) Nascimento do instrumentista e cantor gaúcho Xirú Missioneiro (60 anos) Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Henrique Foréis Domingues, conhecido como Almirante (45 anos) - recebeu a alcunha de "Maior Patente do Rádio", no período conhecido como Era de Ouro do Rádio Fundação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Brasil (Dieese) (70 anos) 23/12 Nascimento da cantora paulista Maria Christina Buarque de Hollanda, a Cristina Buarque (75 anos) Morte do radialista e locutor desportivo mineiro Jorge Curi (40 anos) - em 1943, teve a chance de fazer um teste para a Rádio Nacional, onde permaneceu até 1972, quando se transferiu para a Rádio Globo Fundação do Partido Republicano Feminino por Leolinda Castro (115 anos) Fundação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) (65 anos) 24/12 Morte do político paulista Orestes Quércia (15 anos) Fundação da Klu Klux Klan, organização terrorista formada por supremacistas brancos, consolidada em uma pequena cidade do Tennessee, Estados Unidos (160 anos) Fundação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (120 anos) 25/12 Carlos Magno foi coroado como primeiro Imperador do Sacro Império Romano (1225 anos) Natal 26/12 É fundada a cidade de Londrina, no Paraná (em 1908) A União Soviética é oficialmente dissolvida em 1991. Mikhail Gorbachev renuncia ao cargo de presidente da URSS no dia anterior, e o país deixa de existir formalmente Nascimento de Dona Ivone Lara, cantora e compositora, considerada uma das maiores damas do samba (em 1917) Nascimento de Jared Leto, ator e cantor norte-americano, vencedor do Oscar (em 1971) Nascimento de Mao Tsé-Tung (Mao Zedong), líder revolucionário chinês e fundador da República Popular da China (em 1893) 27/12 Morte do apresentador de televisão paulista Jacinto Figueira Júnior, conhecido como "O Homem do Sapato Branco" (20 anos) Fundo Monetário Internacional é formalmente criado, com a assinatura de um acordo entre 29 nações (80 anos)

