Hoje é Dia: Olavo Bilac e Nuno Roland são destaques da semana

Confira as principais efemérides da semana entre 14 e 20 de dezembro

O início da última quinzena de 2025 tem como destaques nomes históricos da cultura nacional e também datas de reflexões sociais no Brasil e no mundo.

No dia 16 de dezembro, celebra-se o nascimento de Olavo Bilac, há 160 anos. Conhecido como o “príncipe dos poetas brasileiros”, Bilac deixou marcas na literatura parnasiana no país. Ele foi destaque de uma edição do História Hoje (da Radioagência Nacional) em 2015:

Outro escritor de renome lembrado na semana é Érico Veríssimo. No dia 17, o nascimento dele completa nada menos do que 120 anos. Autor de O Tempo e o Vento e Incidente em Antares, ele se consolidou como uma das vozes mais importantes da literatura brasileira do século XX. O História Hoje também contou sua trajetória, em 2017:

No campo da música, temos os 50 anos da morte do cantor catarinense Nuno Roland. Ele integrou a equipe da Rádio Nacional na sua inauguração e foi intérprete (com o Trio Melodia) de clássicos da Era de Ouro do rádio. Sua voz ficou conhecida em hinos como do Botafogo e Fluminense. Programas da própria Rádio Nacional, como o Rádio Sociedade e Revista Rio, já falaram dele:

Datas de reflexão

A semana também destaca datas de reflexão sobre causas sociais e coletivas. No dia 14, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate à Pobreza, instituído pela Lei nº 11.172 de 2005. A data foi destaque no Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em 2023.

O dia 18 é marcado pelo Dia Internacional dos Migrantes. A data, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforça a importância da solidariedade e do respeito às populações que deixam seus países em busca de melhores condições de vida, um tema cada vez mais presente no cenário global. A Agência Brasil, o Revista Brasil (da Rádio Nacional) e o Repórter Brasil já destacaram a data e reforçaram como o país é um dos principais destinos de imigrantes.

Já no dia 20, a agenda internacional também traz o Dia Internacional da Solidariedade Humana, instituído em 2005, para reforçar valores de cooperação entre povos e nações diante de desafios coletivos. Em 2013, o Caminhos da Reportagem (TV Brasil) falou sobre o tema:

Para fechar a semana, um chá. Ou melhor, o Dia Internacional do Chá. Ele é celebrado no dia 15 de dezembro. A origem vem de uma resposta à crise da indústria do setor em 1998 e é uma oportunidade de valorizarmos essa bebida que faz parte do dia a dia das pessoas. Matérias da TV Brasil, Rádio Nacional e Radioagência Nacional mostram que, se tomado na medida certa, o chá pode ser aliado da saúde.

*Confira a lista completa de efemérides de 14 a 20 de dezembro de 2025

Dezembro de 2025 14/12 Guerra Civil Iugoslava: Acordo de Dayton é assinado em Paris pelos líderes da República Federal da Iugoslávia, Croácia e Bósnia Herzegovina (30 anos) Dia Nacional de Combate à Pobreza - comemoração no Brasil, instituída pela Lei nº 11.172, de 6 de setembro de 2005 15/12 Morte do escrivão português Pero Vaz de Caminha (525 anos) - fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral, navegador português que reivindicou a posse das terras do Brasil em nome de Portugal, e foi responsável por descrever as primeiras impressões na chegada ao país, em 1500 Usina Nuclear de Chernobil é desligada (20 anos) Dia Nacional da Economia Solidária Dia Internacional do Chá - começou como uma resposta à crise da indústria do chá em 1998. Tem como finalidade chamar atenção para os problemas da produção do chá que os trabalhadores das plantações enfrentam Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data Primeira transmissão da Rádio Nacional do Alto Solimões (19 anos) 16/12 Nascimento do poeta fluminense Olavo Bilac (160 anos) - conhecido como "o príncipe dos poetas brasileiros" Nascimento do político, advogado e industrial mineiro João Pinheiro da Silva (165 anos) Morte do professor, filólogo, poeta pernambucano e membro fundador da Academia Brasileira de Letras José Júlio da Silva Ramos (95 anos) Rei D. João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves (210 anos) Tratado internacional, firmado em Portugal, do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (35 anos). Firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial Portuguesa 17/12 Nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven (255 anos) Nascimento do escritor gaúcho Érico Veríssimo (120 anos) Inauguração do Museu do Amanhã (10 anos) - o projeto é de um dos arquitetos mais arrojados do mundo, o espanhol Santiago Calatrava 18/12 Morte do compositor, maestro e professor fluminense Francisco Manuel da Silva (160 anos) - foi o autor de uma única peça que se tornou célebre: a melodia do atual Hino Nacional Brasileiro O líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), é eleito o primeiro presidente indígena da história da Bolívia (20 anos) Dia Nacional do Museólogo - comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a "Semana dos Museus" no Brasil Dia Internacional dos Migrantes Aprovação da Lei 3.848, de autoria do deputado federal João Batista de Vasconcellos Torres, que constituía a criação da Universidade Federal Fluminense (UFF) (65 anos) 19/12 Morte do cronista capixaba Rubem Braga (35 anos) Morte do compositor pernambucano Edgar Ferreira (30 anos) Morte do psiquiatra alemão Alois Alzheimer (110 anos) - realizou notáveis contribuições no estudo da doença que leva o seu nome Fundação do Núcleo Bandeirante (69 anos) 20/12 Nascimento do escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista baiano Ricardo Cravo Albin (85 anos) - durante o mês de novembro de 2004, nas comemorações dos seus 30 anos de serviços prestados à Rádio MEC, foram feitos na emissora vários programas em sua homenagem, como o "Especial RCA", apresentado em duas partes, e ainda o "Ao vivo entre amigos", programa no qual recebeu diversos convidados com os quais trabalhou nos 30 anos de carreira na emissora Morte do cantor catarinense Reinold Correia de Oliveira, o Nuno Roland (50 anos) - em 1936 foi para o Rio de Janeiro, onde assinou contrato com a Rádio Nacional, inaugurando a emissora e seu "cast", em 12 de setembro daquele ano Morte da atriz fluminense Nicette Bruno (5 anos) Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude (40 anos) Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 60/209, de 22 de dezembro de 2005

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.