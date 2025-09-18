logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Idosa morre em Mauá após tubulação da Sabesp cair em cima de sua casa

A companhia executava uma obra numa adutora
Matheus Crobelatti *
Publicado em 18/09/2025 - 16:07
São Paulo

Uma mulher morreu nesta quarta-feira (17), em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, após uma tubulação da Sabesp cair em sua casa.  A Sabesp estava executando uma obra numa adutora para abastecer um reservatório de água. Enquanto estava no sofá da sala de sua casa, Clelia dos Santos Pimentel, de 79 anos, foi esmagada por um tubo que soltou-se devido ao excesso de peso no momento do içamento da estrutura.

A Defesa Civil da cidade foi chamada para acompanhar o caso. A casa de Clelia, no bairro Jardim Zaíra, foi interditada até o fim da perícia e da remoção da tubulação. Uma nova avaliação será realizada depois que acabar a investigação.

A Sabesp informou, em nota, que prestará suporte à família da vítima e contribuirá nas investigações. Também afirmou que a empresa responsável pela execução das obras foi imediatamente desligada.

“A Sabesp lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta quarta-feira. A segurança dos trabalhadores e da população é sempre a maior prioridade da Sabesp e um acidente como este é absolutamente inaceitável. Estamos todos profundamente consternados e nos solidarizamos com os familiares e amigos da vítima. A Sabesp está prestando todo o apoio possível à família da moradora.” escreveu a empresa.

A prefeitura de Mauá também lamentou o ocorrido e informou que atendimento social e de saúde será colocado à disposição dos familiares da Clelia.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 25/02/2025 - Agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação/Arquivo
Roubos de rua e de veículos diminuem em agosto no Rio de Janeiro
Porto Alegre, RS, BRASIL, 07.05.2024 - Fotos gerais das enchentes, Av Loureiro da Silva, CAFF e região, devido as fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Fotos: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini
Pesquisa do IBGE vai medir impacto das enchentes no Rio Grande do Sul
Edição:
Amanda Cieglinski
Sabesp Mauá
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Alckmin diz que "Judiciário tem a última palavra" sobre anistia
qui, 18/09/2025 - 16:23
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Política Base do governo na Câmara vai ao STF contra PEC da Blindagem
qui, 18/09/2025 - 16:23
brasil, vôlei, mundial
Esportes Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino
qui, 18/09/2025 - 16:17
Logo da Agência Brasil
Geral Idosa morre em Mauá após tubulação da Sabesp cair em cima de sua casa
qui, 18/09/2025 - 16:07
Granja de suínos, Suinocultura, porcos,suínos
Economia Produção de carne suína e de frango terá volume recorde em 2026
qui, 18/09/2025 - 15:54
flamengo, basquete, mundial de clubes
Esportes Basquete: Flamengo estreia no Mundial de Clubes com derrota
qui, 18/09/2025 - 15:38
Ver mais seta para baixo