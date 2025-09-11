logo ebc
Incêndio atinge galpão na capital paulista

Empresa de aviamentos funciona no local
São Paulo
Publicado em 11/09/2025 - 15:11
São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta quinta-feira (11), um galpão no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h40 para atender a ocorrência, e não há registro de vítimas até o momento.

No galpão funciona uma empresa de aviamentos, segundo informaram os bombeiros. 

Dezesseis viaturas e 45 agentes foram enviadas para o local. 

Edição:
Maria Claudia
