Incêndio atinge galpão na capital paulista
Empresa de aviamentos funciona no local
São Paulo
Publicado em 11/09/2025 - 15:11
São Paulo
Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta quinta-feira (11), um galpão no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h40 para atender a ocorrência, e não há registro de vítimas até o momento.
No galpão funciona uma empresa de aviamentos, segundo informaram os bombeiros.
Dezesseis viaturas e 45 agentes foram enviadas para o local.
