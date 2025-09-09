logo ebc
Incêndio no Rio deixa três mortos e paralisa 11 estações do metrô 

Cerca de 140 mil clientes ficaram sem energia elétrica na região
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 19:02
Rio de Janeiro
Irajá (RJ), 09/09/2025 - Imagens de monitoramento feitas pelas câmeras térmicas do CBMERJ do incêndio na Estrada Pedro Borges de Freitas. CBMRJ/Divulgação
© CBMRJ/Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta terça-feira (9) um amontoado de caixotes e paletes, material altamente inflamável, que deixou três mortos e paralisou 11 estações da linha 2 do metrô. O fogo teve início na Estrada Pedro Borges de Freitas, perto da comunidade Para Pedro, no bairro de Colégio, e da Central de Abastecimento do Grande Rio (Ceasa), na zona norte do Rio.

Por meio de nota, a concessionária MetrôRio informou que, por conta de uma falha no fornecimento da concessionária de energia elétrica, a circulação de trens está interrompida entre as estações Pavuna e Maria da Graça. A Linha 2 está operando entre Maria da Graça e Botafogo. 

A concessionária informou ainda que as linhas 1 e 4 estão funcionando normalmente, sem alteração.

O incêndio também afetou o fornecimento de energia da região de Colégio e Irajá e outros bairros próximos. De acordo com a Light, 140 mil clientes da concessionária estão sem energia elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 unidades operacionais da corporação atuam na ocorrência. Cerca de 50 militares, 26 viaturas e drones estão trabalhando no combate às chamas. 

Os bombeiros informaram ainda que os trabalhos das equipes de combate ao fogo continuam, sem previsão de encerramento.

