INSS faz mutirão de perícia em 35 cidades; veja locais
O INSS promove neste fim de semana, dias 27 e 28 de setembro, um mutirão de perícia médica em 35 cidades. O Ministério da Previdência Social calcula que cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas.
A maior parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina (perícia conectada), o que deve ampliar o acesso da população, especialmente em regiões com escassez de peritos.
A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera e evitar que os segurados enfrentem longo deslocamento.
Serão realizadas perícias iniciais para Benefício por Incapacidade Temporária, o antigo auxílio-doença, e também avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais.
Os atendimentos serão exclusivamente para segurados que já haviam agendado a perícia e estão na fila de espera.
O maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul. Serão 800 atendimentos na cidade de Joinville (SC), 400 vagas em Curitiba e 374, em Cascavel, ambas no Paraná.
>> Veja onde terá mutirão do INSS:
Amazonas
- Tabatinga (sábado)
- Manacapuru
- Itacoatiara
- Presidente Figueiredo (domingo)
- Iranduba
Bahia
- Irecê
- Paripiranga
- Caetité (sábado)
- Barreiras
- Santa Rita de Cássia
- Eunápolis
- Cruz das Almas
- Nazaré
Ceará
- Ubajara
Pará
- Goianésia do Pará
- Redenção/Pará
- Marabá
- São Geraldo do Araguaia
- Rondon do Pará
- Jacundá
- Xinguara
- Parauapebas
- Conceição do Araguaia (sábado)
Paraná
- Campo Mourão
- Maringá
- Cascavel
- Francisco Beltrão
- Marechal Candido Rondon
- Medianeira
- Ponta Grossa
- Cianorte
- Curitiba
Rio Grande do Sul
- Santa Rosa
- Frederico Westphalen
Santa Catarina
- Joinville
>> Ouça a reportagem na Radioagência Nacional: