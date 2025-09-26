logo ebc
INSS faz mutirão de perícia em 35 cidades; veja locais

Atendimentos serão para quem já está na fila de espera
Solimar Luz - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 26/09/2025 - 17:41
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 26/09/2025 - INSS oferece mais de 3,5 mil vagas de atendimento em mutirão no Nordeste. Foto: INSS/Divulgação
© INSS/Divulgação

O INSS promove neste fim de semana, dias 27 e 28 de setembro, um mutirão de perícia médica em 35 cidades. O Ministério da Previdência Social calcula que cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas.

A maior parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina (perícia conectada), o que deve ampliar o acesso da população, especialmente em regiões com escassez de peritos.

A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera e evitar que os segurados enfrentem longo deslocamento.

Serão realizadas perícias iniciais para Benefício por Incapacidade Temporária, o antigo auxílio-doença, e também avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais.

Os atendimentos serão exclusivamente para segurados que já haviam agendado a perícia e estão na fila de espera

O maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul. Serão 800 atendimentos na cidade de Joinville (SC), 400 vagas em Curitiba e 374, em Cascavel, ambas no Paraná.

>> Veja onde terá mutirão do INSS:

Amazonas

  • Tabatinga (sábado)
  • Manacapuru
  • Itacoatiara
  • Presidente Figueiredo (domingo)
  • Iranduba

Bahia

  • Irecê
  • Paripiranga
  • Caetité (sábado)
  • Barreiras
  • Santa Rita de Cássia
  • Eunápolis
  • Cruz das Almas
  • Nazaré

Ceará

  • Ubajara

Pará

  • Goianésia do Pará
  • Redenção/Pará
  • Marabá
  • São Geraldo do Araguaia
  • Rondon do Pará
  • Jacundá
  • Xinguara
  • Parauapebas
  • Conceição do Araguaia (sábado)

Paraná

  • Campo Mourão
  • Maringá
  • Cascavel
  • Francisco Beltrão
  • Marechal Candido Rondon
  • Medianeira
  • Ponta Grossa
  • Cianorte
  • Curitiba

Rio Grande do Sul

  • Santa Rosa
  • Frederico Westphalen

Santa Catarina

  • Joinville

>> Ouça a reportagem na Radioagência Nacional: 


 

Brasília (DF), 25/09/2025 Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
INSS: devolução de descontos ilegais já soma mais de R$ 1,5 bilhão
