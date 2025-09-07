logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões

Mega-se não teve vencedores e prêmio acumulou em R$ 47 milhões
Agência Brasil
Publicado em 07/09/2025 - 11:53
Brasília
Brasília (DF), 05/09/2025 - Lotofácil da independência. Foto: Caixa/Divulgação
© Caixa/Divulgação

O concurso número 3.480 da Lotofácil da Independência, realizado neste sábado, em São Paulo, teve 54 apostas que acertaram os 15 números sorteados: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.

O prêmio para cada aposta vencedora é R$ 4.293.824.

O concurso também premiou 9.661 apostas que acertaram 14 números com o valor de R$ 2.008. Mais de 300 mil apostas acertaram 13 números sorteados e vão receber R$ 35. 

Clique aqui e veja os detalhes das apostas premiadas.

Mega-sena

Já o sorteio 2.911 da Mega-sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o concurso que será sorteado na próxima terça-feira (9).

As dezenas sorteadas ontem foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

Setenta e sete apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e recebem o prêmio de R$ 30.684.

Edição:
Denise Griesinger
Mega-Sena Lotofácil da Independência Loterias Caixa Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 07/09/2025 - Centrais sindicais e os movimentos populares que compõem as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam ato em defesa da soberania e da pauta da classe trabalhadora, na Praça da República. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política SP: sindicatos e movimentos sociais se mobilizam em ato por soberania
dom, 07/09/2025 - 13:42
cruzeiro, corinthians, futebol feminino
Esportes BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final
dom, 07/09/2025 - 13:35
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Geral TV Brasil homenageia Silvio Tendler com exibição de documentário
dom, 07/09/2025 - 13:13
Acervo histórico da Rádio MEC em exposição na Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no Rio de Janeiro Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Cultura Rádio MEC completa 102 anos como símbolo de cultura e educação no país
dom, 07/09/2025 - 13:10
www, internet,código binário
Internacional Corte de cabos no Mar Vermelho interrompe internet no Oriente Médio
dom, 07/09/2025 - 12:17
Brasília (DF), 05/09/2025 - Lotofácil da independência. Foto: Caixa/Divulgação
Geral Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões
dom, 07/09/2025 - 11:53
Ver mais seta para baixo