Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
Números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29
Agência Brasil
Publicado em 04/09/2025 - 20:51
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29
- 80 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.501,55 cada
- 4.834 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 613,82 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Justiça Justiça do RJ mantém prisão de deputado estadual TH Joias
qui, 04/09/2025 - 21:15
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
qui, 04/09/2025 - 20:51
Economia Industriais buscam parceiros nos EUA para tentar reverter tarifaço
qui, 04/09/2025 - 20:33
Justiça Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ
qui, 04/09/2025 - 20:27
Esportes Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo
qui, 04/09/2025 - 20:18
Justiça Justiça mantém patente das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda
qui, 04/09/2025 - 20:06