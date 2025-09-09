Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59
Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 20:52
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59
- 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.049,50 cada
- 3.851 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 991,05 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Educação Câmara aprova projeto de compra de alimentos para merenda escolar
ter, 09/09/2025 - 21:15
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
ter, 09/09/2025 - 20:52
Geral Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM
ter, 09/09/2025 - 20:34
Política Câmara aprova projeto que tipifica exercício ilegal da veterinária
ter, 09/09/2025 - 20:34
Justiça MPF pede suspensão de concurso da Marinha
ter, 09/09/2025 - 19:55
Geral Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)
ter, 09/09/2025 - 19:48