Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 54 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 08:16
Brasília
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.919 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 54 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

